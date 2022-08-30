Улицу Карастояновой продлят до МКАД и сделают развязку. Это будет часть «Северного берега»

Источник материала: realt.by

Большая стройка требует масштабных решений. В северной части Минска медленно разворачивается строительство жилого квартала «Северный берег». Здесь, в районе полей рядом с Цнянкой, инвестор из ОАЭ собирается построить целый город – с жилыми домами, выставочным центром и другими объектами. В ближайших планах − устройство транспортной развязки на пересечении улицы Карастояновой с МКАД. Проект выставлен на общественное обсуждение.



Фото носит иллюстративный характер Организатором общественных обсуждений выступает администрация Советского района, заказчиком планируемой деятельности − государственное предприятие «Гордорстрой». Сообщается, что строительство транспортной развязки обусловлено необходимостью обеспечения безопасных условий движения транспорта, строительством новой улицы Проектируемой № 2, а также перспективной интенсивностью движения. Новая транспортная развязка будет включать в себя путепровод и четыре съезда. Улица Проектируемая № 2 будет расположена в верхнем уровне, МКАД − в нижнем уровне. Все съезды транспортной развязки будут с двухсторонним движением. Суммарная протяженность всех съездов транспортной развязки − 1630 метров. Для организации потока реки Цны на участке пересечения улицы Карастояновой и МКАД в под съездами планируется прокладка водопропускных труб.



Из материалов ОВОС

Часть транспортной развязки затрагивает территорию Минского района (Папернянский сельсовет). Площадка проектирования граничит: с северо-востока и юго-запада − с сельхозугодьями; с юго-востока и северо-запада − с малоэтажной жилой застройкой и лесом. На возведение развязки отводится 3 года. Из краткой информации об объекте не сказано о продлении улицы Карастояновой, до МКАД (сейчас она заканчивается за парком Дружбы народов), но можно предположить, что новая магистраль пройдет по полям, между Новинками и Цнянским водохранилищем. Это может выглядеть примерно так:

В качестве проектной организации значатся ОАО «Минскметропроект» и «НикаПроект». Общественное обсуждение пройдет с 30 августа по 29 сентября. С документацией по ОВОС можно ознакомиться: в администрации Советского района и в государственном предприятии «Гордорстрой». О презентации проекта для всех заинтересованных лиц в объявлении ничего не сказано, но если оно необходимо, то до 8 сентября нужно направить письменное заявление в администрацию. Что за «Северный берег»? «Северный берег» − это проект «умного города» на севере Минска, в строительство которого бизнесмен из ОАЭ Мухаммед Али аль-Аббар пообещал инвестировать около 4 млрд евро. Заявлялось, что в нем будут общественные, образовательные, финансовые, офисные объекты и другая коммерческая недвижимость. По словам бизнесмена, они хотят создать комплекс, который добавит 5−7 процентов к ВВП Минска и создаст более 70 тысяч рабочих мест.

Комплекс «Северный берег» разместится в границах МКАД − пр. Победителей − ул. Орловская − Цнянское водохранилище. Общая площадь этой земли − более 15 квадратных километров, но инвестор собирается застроить около 9 квадратных километров. Помимо «умного города», выставочного центра, международного центра торговли, офисных зданий тут построят и большое количество жилья. В мае 2021 года Александр Лукашенко подписал указ о строительстве «Северного берега», согласно которому в комплексе разрешено строить многоквартирное жилье высокой плотности. Кроме того, весной 2021 года сменился заказчик проекта. Вместо «Эмирейтс Блю Скай» им стала созданная для этих целей белорусская компания «Риверсайд Девелопмент Лимитед», которая на 100% принадлежит арабской компании «Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед». Обсуждайте эту новость в нашем телеграм-канале . Читайте также: Сколько стоит однушка от застройщика в Минске? Большой обзор с ценами и сроками сдачи (вторая часть) МАПИД наконец озвучил стоимость квартир в квартале за «Экспобелом»