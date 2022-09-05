Рядом – озеро, остановка и город-спутник. Нашли не старый дачный поселок с недорогими домами

У одного из готовых домов встречаем местного дачника. Он рассказывает, что около 40 семей живут тут и летом, и зимой:

− До Дзержинска тут недалеко. Все магазины там. Дороги тут хорошие, зимой доехать без проблем. Из центральных коммуникаций, правда, есть только электричество. Воду у нас каждый проводит себе сам – люди делают скважины, копают колодцы. Централизованно водопровод начинали проводить, но потом было подорожание, в общем, пока не доделали. Газа тут тоже нет. Но в целом, место чудесное – с одной стороны лес примыкает вплотную, с другой стороны – озеро.