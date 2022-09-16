Несмотря на то, что дом собираются сдать только в следующем году, свободных квартир в комплексе осталось немного. К примеру, все двушки и трешки тут уже проданы. В отделе продаж сейчас могут предложить только однушки по 46-49 квадратных метров, есть варианты по 1180-1250 долларов за «квадрат». Общая стоимость квартиры выходит от 57 до 61 тысячи долларов.