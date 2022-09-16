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Свободных двушек и трешек уже нет. Посмотрели, как идет стройка бывшего ЖК "Карамель" на Дзержинского
16.09.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На пересечении проспектов Дзержинского и Жукова продолжается строительство монолитно-каркасного дома переменной этажности (от 14 до 16 этажей). Ранее этот жилой комплекс назывался «Карамель», но затем перешел к другому застройщику и сменил название на «Триумф». Часть дома из двух подъездов уже готова (все квартиры тут проданы), еще 5 секций находятся в стадии строительства. Мы съездили на стройку и заодно узнали, что тут продается.
Несмотря на то, что дом собираются сдать только в следующем году, свободных квартир в комплексе осталось немного. К примеру, все двушки и трешки тут уже проданы. В отделе продаж сейчас могут предложить только однушки по 46-49 квадратных метров, есть варианты по 1180-1250 долларов за «квадрат». Общая стоимость квартиры выходит от 57 до 61 тысячи долларов.
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Свободных двушек и трешек уже нет. Посмотрели, как идет стройка бывшего ЖК "Карамель" на Дзержинского
На пересечении проспектов Дзержинского и Жукова продолжается строительство монолитно-каркасного дома переменной этажности (от 14 до 16 этажей). Ранее этот жилой...
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