ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Свободных двушек и трешек уже нет. Посмотрели, как идет стройка бывшего ЖК "Карамель" на Дзержинского

16.09.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

На пересечении проспектов Дзержинского и Жукова продолжается строительство монолитно-каркасного дома переменной этажности (от 14 до 16 этажей). Ранее этот жилой комплекс назывался «Карамель», но затем перешел к другому застройщику и сменил название на «Триумф». Часть дома из двух подъездов уже готова (все квартиры тут проданы), еще 5 секций находятся в стадии строительства. Мы съездили на стройку и заодно узнали, что тут продается.

Свободных двушек и трешек уже нет. Посмотрели, как идет стройка бывшего ЖК "Карамель" на Дзержинского

Со стороны проспекта Дзержинского «Триумф» выглядит довольно мощно. Застройщиком комплекса выступает компания «Саваинвестстрой».

Готовая часть дома (два подъезда) находится сбоку.

Свободных двушек и трешек уже нет. Посмотрели, как идет стройка бывшего ЖК "Карамель" на Дзержинского
Свободных двушек и трешек уже нет. Посмотрели, как идет стройка бывшего ЖК "Карамель" на Дзержинского

Парадный фасад из еще 5 подъездов будет сдан во второй половине 2023 года. Всего в доме будет около 400 квартир. На первых этажах разместятся встроенные помещения.

Свободных двушек и трешек уже нет. Посмотрели, как идет стройка бывшего ЖК "Карамель" на Дзержинского
Свободных двушек и трешек уже нет. Посмотрели, как идет стройка бывшего ЖК "Карамель" на Дзержинского

Квартиры в «Триумфе» предлагаются без отделки. В помещениях будут межкомнатные перегородки, оптоволоконный кабель, штукатурка стен и цементно-песчаная стяжка полов, индивидуальные счетчики воды, тепла и электроэнергии, горизонтальная разводка отопления и стальные радиаторы.

Свободных двушек и трешек уже нет. Посмотрели, как идет стройка бывшего ЖК "Карамель" на Дзержинского
Свободных двушек и трешек уже нет. Посмотрели, как идет стройка бывшего ЖК "Карамель" на Дзержинского

Несмотря на то, что дом собираются сдать только в следующем году, свободных квартир в комплексе осталось немного. К примеру, все двушки и трешки тут уже проданы. В отделе продаж сейчас могут предложить только однушки по 46-49 квадратных метров, есть варианты по 1180-1250 долларов за «квадрат». Общая стоимость квартиры выходит от 57 до 61 тысячи долларов.

Свободных двушек и трешек уже нет. Посмотрели, как идет стройка бывшего ЖК "Карамель" на Дзержинского

Параллельно с жилой частью строится четырехуровневый паркинг: места в нем можно приобрести за 3-8 тысяч долларов в зависимости от этажа.

Свободных двушек и трешек уже нет. Посмотрели, как идет стройка бывшего ЖК "Карамель" на Дзержинского
Так будет выглядеть весь комплекс.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На пересечении проспектов Дзержинского и Жукова продолжается строительство монолитно-каркасного дома переменной этажности (от 14 до 16 этажей). Ранее этот жилой...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Это своеобразный будильник». Разобрались, зачем нужны автоматические роллеты на окнах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

15.09.2022
Mir24.TV Belarus
16.09.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика