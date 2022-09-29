За год цены на дачи выросли на 12%. Как закончилось лето на рынке домов под Минском

Предложение на рынке загородной недвижимости продолжает снижаться. В сравнении с июлем количество выставленных на продажу объектов снизилось на 1%. В ближайшие месяцы вплоть до начала нового года тенденция сохранится.

Количество объявлений о продаже «поредело» во всех сегментах. Наиболее заметно по сравнению с предыдущим месяцем – у дач (-1,4%) и домов, построенных до 2010 года (-0,6%) и новых домов (-0,4%).