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За год цены на дачи выросли на 12%. Как закончилось лето на рынке домов под Минском

29.09.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В конце лета спрос на загородную недвижимость продолжил падать - в августе купили на 8% домов меньше, чем в июле. Но средняя цена при этом немного выросла. Как завершился летний сезон на рынке загородной недвижимости - в аналитике Realt.

За год цены на дачи выросли на 12%. Как закончилось лето на рынке домов под Минском

Предложение на рынке загородной недвижимости продолжает снижаться. В сравнении с июлем количество выставленных на продажу объектов снизилось на 1%. В ближайшие месяцы вплоть до начала нового года тенденция сохранится.

Количество объявлений о продаже «поредело» во всех сегментах. Наиболее заметно по сравнению с предыдущим месяцем – у дач (-1,4%) и домов, построенных до 2010 года (-0,6%) и новых домов (-0,4%).

Общее число предложений уменьшилось в основном за счет снижения таковых на удалении в 10-50 км (-3%). В непосредственной близости к городу (на расстоянии до 10 км) количество выставленных на продажу объектов по сравнению с июлем, напротив, выросло на 1,5%.

За год цены на дачи выросли на 12%. Как закончилось лето на рынке домов под Минском

Спрос

Интерес к покупке загородной недвижимости также постепенно снижается вплоть до начала нового активного сезона в следующем году. В Минском районе за август купили на 8% меньше, чем в июле. В соседних районах снижение числа сделок было аналогичным.

Цены

В среднем за месяц немного подорожали все типы загородной недвижимости, однако не сильно – до 1% к июлю. Единственным исключением стали современные дома (построены после 2010 года), которые показали совсем незначительный минус на 0,3%.

Текущий уровень цен в большинстве сегментов заметно выше, чем в аналогичный период прошлого года. Особенно за последние 12 месяцев выросли в цене участки (+14%), дачи (+13%) и современные дома (+8%). Единственный тип объектов, где цены по сравнению с августом 2021-го стали ниже – старые дома (-3%).

За год цены на дачи выросли на 12%. Как закончилось лето на рынке домов под Минском

Ситуация в Минске

В отличии от близлежащих районов, в черте Минска предложение домов за последний месяц увеличилось на 3%. Вместе с тем немного выросла и цена на них: в августе за квадратный метр платили в среднем 1046 $, что на 1% больше, чем в июле.

 
Теги: Минск
 
 
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В конце лета спрос на загородную недвижимость продолжил падать - в августе купили на 8% домов меньше, чем в июле. Но средняя цена при этом немного выросла. Как...
 
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