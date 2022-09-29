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За год цены на дачи выросли на 12%. Как закончилось лето на рынке домов под Минском
29.09.2022 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В конце лета спрос на загородную недвижимость продолжил падать - в августе купили на 8% домов меньше, чем в июле. Но средняя цена при этом немного выросла. Как завершился летний сезон на рынке загородной недвижимости - в аналитике Realt.
Предложение на рынке загородной недвижимости продолжает снижаться. В сравнении с июлем количество выставленных на продажу объектов снизилось на 1%. В ближайшие месяцы вплоть до начала нового года тенденция сохранится.
Количество объявлений о продаже «поредело» во всех сегментах. Наиболее заметно по сравнению с предыдущим месяцем – у дач (-1,4%) и домов, построенных до 2010 года (-0,6%) и новых домов (-0,4%).
Спрос
Интерес к покупке загородной недвижимости также постепенно снижается вплоть до начала нового активного сезона в следующем году. В Минском районе за август купили на 8% меньше, чем в июле. В соседних районах снижение числа сделок было аналогичным.
Цены
В среднем за месяц немного подорожали все типы загородной недвижимости, однако не сильно – до 1% к июлю. Единственным исключением стали современные дома (построены после 2010 года), которые показали совсем незначительный минус на 0,3%.
Текущий уровень цен в большинстве сегментов заметно выше, чем в аналогичный период прошлого года. Особенно за последние 12 месяцев выросли в цене участки (+14%), дачи (+13%) и современные дома (+8%). Единственный тип объектов, где цены по сравнению с августом 2021-го стали ниже – старые дома (-3%).
Ситуация в Минске
В отличии от близлежащих районов, в черте Минска предложение домов за последний месяц увеличилось на 3%. Вместе с тем немного выросла и цена на них: в августе за квадратный метр платили в среднем 1046 $, что на 1% больше, чем в июле.
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В конце лета спрос на загородную недвижимость продолжил падать - в августе купили на 8% домов меньше, чем в июле. Но средняя цена при этом немного выросла. Как...
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