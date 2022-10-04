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«Торчит арматура, а если ребенок наткнется?». В новом доме в Минск Мире просело крыльцо и его никак не починят
04.10.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На прошлой неделе мы писали о том, как подача тепла в квартиры
– В феврале крыльцо просело, в «покосившемся» виде оно простояло всю весну, а летом управляющая компания «Дубай Проперти Менеджмент» его разобрала. Мы думали, что крыльцо быстро переделают, однако, работы, которые начались в начале августа, тут же и прекратились. В результате, вот уже несколько месяцев мы не можем нормально пользоваться входом в подъезд. Стекла нет, ступенек нет, а из земли вообще арматура торчит – не дай Бог, кто наткнется, а если ребенок?!
Сергей рассказывает, что этим входом пользуется 99% жителей дома. Второй вход в подъезд в новостройке тоже есть – он расположен со стороны двора, и соответственно им пользуется меньше жильцов. Все, кто идет домой с остановки общественного транспорта, или просто с парковки, попадают в дом именно через тот вход, в котором просело крыльцо.
Практически ежедневое общение с обслуживающей организацией никаких видимых результатов жильцам также пока не принесло:
– Мы отправили в «Дубай Проперти Менеджмент» десятки, если не сотни заявок, общались с руководством, но внятного ответа, когда нам починят крыльцо, нет. Нам отвечают, что-то типа «крыльцо просело и вопрос решается». В одном из ответов проблему держат на контроле в сентябре, в другом – уже в октябре. Стекло в подъезде обещают вставить и вовсе только после ремонта крыльца, который неизвестно когда будет.
Так, в последнем ответе от «ДПМ» отмечается, что «Установлено, что крыльцо смонтировано на непрочных грунтах. На 7 октября подготовлен вызов подрядчика для составления укрупненного перечня дефектов к ранее составленному дефектному акту. По дверям также направлен запрос специалисту, как только будет информация, мы вас уведомим».
Сергей беспокоится, что на носу – зима, а работы так и не начались. Дальше им может помешать плохая погода. С приходом холодов, кстати, обнаружилась и еще несколько проблем. К примеру, в лифтах из-за сильного сквозняка, вызванного отсутствием стекла на входе, срабатывает защита, и не закрываются двери:
– В доме включили отопление, а холодный воздух в лифтовых шахтах и шахтах электропроводки с «гудит» как в аэродинамической трубе! Возникает вопрос, каким образом дом «без окон и дверей» вообще получил паспорт готовности к осенне-зимнему периоду?
Так как терпение новоселов иссякло, в данный момент жители дома готовят коллективные обращения в Мингорисполком и Администрацию Президента с просьбой в соответствии с Законом 300-З «Об обращении граждан» выехать на место и разобраться в сложившейся ситуации.
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«Торчит арматура, а если ребенок наткнется?». В новом доме в Минск Мире просело крыльцо и его никак не починят
На прошлой неделе мы писали о том, как подача тепла в квартиры обернулась потопом для жителей высотки в Минск Мире. Оказалось, что затопление – не единственная...
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