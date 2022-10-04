«Торчит арматура, а если ребенок наткнется?». В новом доме в Минск Мире просело крыльцо и его никак не починят

Так, в последнем ответе от «ДПМ» отмечается, что «Установлено, что крыльцо смонтировано на непрочных грунтах. На 7 октября подготовлен вызов подрядчика для составления укрупненного перечня дефектов к ранее составленному дефектному акту. По дверям также направлен запрос специалисту, как только будет информация, мы вас уведомим».

Сергей беспокоится, что на носу – зима, а работы так и не начались. Дальше им может помешать плохая погода. С приходом холодов, кстати, обнаружилась и еще несколько проблем. К примеру, в лифтах из-за сильного сквозняка, вызванного отсутствием стекла на входе, срабатывает защита, и не закрываются двери:

– В доме включили отопление, а холодный воздух в лифтовых шахтах и шахтах электропроводки с «гудит» как в аэродинамической трубе! Возникает вопрос, каким образом дом «без окон и дверей» вообще получил паспорт готовности к осенне-зимнему периоду?