Тысяча долларов за участок. Итоги аукциона по продаже земли в садовых товариществах под Минском

Источник материала: realt.by

На сегодняшний день был объявлен аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в садовых товариществах Минского и Дзержинского районов. Рассказываем итоги.

В Минском районе было предложено 23 дачных участка в садовых товариществах «Малиновка» Лошанского сельсовета (1), «Ручеек» Лошанского сельсовета (9), «Светлые пруды» Лошанского сельсовета (1), «Наш родник плюс» Луговослободского сельсовета (5), «Новые земли» Луговослободского сельсовета (5), «Верба» Папернянского сельсовета (1), «Ромашка Соломореченская» Папернянского сельсовета (1). Все земельные наделы были выставлены на аукцион повторно. В СТ «Ручеек», которое расположено в 21 километре от МКАД в д. Рябушки, заинтересовались двумя участками (лоты 2, 3). Участок № 228 с кадастровым номером 623684000025000370 насчитывает 8,9 сотки. Из коммуникаций имеется только электричество.

Начальная цена на лот составила 8 000 рублей. Он продан за 8 400 рублей, или 3 268 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Площадь участка № 266 с кадастровым номером 623684000025000492 составляет 8,19 сотки. К наделу можно подвести электричество.

Лот был оценен в 7 000 рублей, реализован за 7 350 рублей, или 2 859 долларов США. На торгах удалось продать участок с кадастровым номером 623685500044000056 и в СТ «Верба». Земельный надел насчитывает всего 4,14 сотки и был предложен участникам аукциона за 8 000 рублей.

Он продан за 8 400 рублей, или 3 268 долларов США.

В Дзержинском районе участникам аукциона было предложено 22 участка, из них в СТ «Зеленая поляна» Боровского сельсовета (2, выставлялись на торги впервые), «Пограничник» (9, предложены на аукцион повторно), «Дальний Остров» Негорельского сельсовета (1, выставлен на торги повторно), «Кабачок-2000» Негорельского сельсовета (1, выставлен на аукцион повторно), «806-й километр» Негорельского сельсовета (1, выставлен на торги впервые), «Мельковичи» Негорельского сельсовета (3, выставлены на аукцион впервые), «Подсолнух» Фанипольского сельсовета (5, все предложены на торги впервые).

Из 22 участков по одному заявлению было подано лишь на три. В их число вошел участок № 165 с кадастровым номером 622280400006000347 в СТ «Зеленая поляна». Он насчитывает 6,24 сотки, имеет электричество.

При начальной цене 2 889 рублей он продан за 3 033 рубля, или 1 180 долларов США.

Единственному заявителю реализован и участок № 29 с кадастровым номером 622282800004000064 в СТ «806-й километр». Площадь участка составляет 8 соток. Имеется возможность подключения электричества и воды.

Лот был оценен в 3 477 рублей, реализован за 3 651 рубль, или 1 420 долларов США.

Заинтересовал одного человека и участок № 409 с кадастровым номером 622282800011000035 в СТ «Мельковичи». Он насчитывает 9,94 сотки. Из коммуникаций есть только электричество.

При начальной цене 5 447 рублей он реализован за 5 719 рублей, или 2 225 долларов США. Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации. Напомним, что на аналогичный аукцион в июле этого года было выставлено 35 лотов. Аукцион состоялся лишь в отношении одного участка, на который была подана одна заявка. На остальные лоты заявлений не поступило.

Чем обусловлен низкий спрос на участки в садовых товариществах? Организаторы аукциона отмечают, что земельные наделы в садовых товариществах никогда не пользовались большой популярностью. Например, в 2019 году на аукционах было продано 2 участка, в 2020 году – 23, в 2021 – 26, в 2022 году – 5 участков (без учета сегодняшнего аукциона). Как правило, участки в садовых товариществах небольшие (особо не развернешься) и в основном покупаются пенсионерами под огород. Несмотря на, казалось бы, невысокие начальные цены, покупка обходится достаточно дорого. Ведь кроме аукционной цены, победитель торгов должен возместить товариществу деньги на строительство инженерной инфраструктуры. Так, например, в СТ «Ручеек» берут на эти цели по 50 базовых величин, в СТ «Наш родник плюс» - 160 белорусский рублей, в СТ «Новые земли» - 425 долларов США по официальному курсу Нацбанка, в СТ «Кабачок-200» - 16 базовых величин. При этом надо иметь в виду, что впереди – строительство и новые затраты, которые опять-таки выросли с учетом роста цен на стройматериалы.





Однако, отметим, что, несмотря на вышеперечисленные минусы, многие товарищества развиваются и создают для своих дачников все более комфортные условия для отдыха. Например, СТ «Пограничник» находится всего в одном километре от Дзержинска. В скором времени здесь появится газ. Если сравнивать покупку участка в садовом товариществе с вторичным рынком, то там ситуация несколько иная. Из года в год риэлтеры говорят о том, что на рынке загородной недвижимости самым популярным востребованным сегментом остается бюджетный – участки с дачами и щитовыми домиками стоимостью до 5−7 тысяч долларов.