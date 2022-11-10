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Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?
10.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Возле Севастопольского парка в частном секторе Минска продается примечательный дом. Он двухэтажный, из дерева, по индивидуальному проекту и с классным интерьером. К нему прилагается участок в 5 соток и гостевой дом, который можно рассматривать как самостоятельную единицу жилья. Посмотрели, каков он изнутри, и узнали стоимость.
Дом находится в нескольких минутах ходьбы от Савастопольского парка, на тихой улице Волгодонской. До станций метро «Якуба Коласа» или «Московская» - всего 10 минут.
Стоимость же этой
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Возле Севастопольского парка в частном секторе Минска продается примечательный дом. Он двухэтажный, из дерева, по индивидуальному проекту и с классным интерьером....
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