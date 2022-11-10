Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?

Источник материала: realt.by

Возле Севастопольского парка в частном секторе Минска продается примечательный дом. Он двухэтажный, из дерева, по индивидуальному проекту и с классным интерьером. К нему прилагается участок в 5 соток и гостевой дом, который можно рассматривать как самостоятельную единицу жилья. Посмотрели, каков он изнутри, и узнали стоимость.

Дом находится в нескольких минутах ходьбы от Савастопольского парка, на тихой улице Волгодонской. До станций метро «Якуба Коласа» или «Московская» - всего 10 минут.

Это совершенно новый энергоэффективный дом из клееного бруса, построенный по индивидуальному архитектурному проекту, с большими окнами и односкатной крышей.





Общая площадь дома 159 м2. На первом этаже расположены кухня-гостиная с выходом на террасу, санузел, котельная, лестничный холл.







На террасе — оборудованная зона барбекю, уличный камин и место для посиделок в теплое время года.





На втором этаже — три спальни, два санузла с естественным освещением, гардеробные. В спальнях - панорамные окна с прекрасным видом на благоустроенный участок (в родительской имеется еще и камин).





Интерьер выполнен по дизайнерскому проекту с использованием качественных отделочных материалов. В нем есть все для жизни — новые мебель, бытовая техника (АEG, Siemens, HITACHI) и сантехника премиум-класса (Hansgrohe, Villeroy&Boch).







Второй дом — гостевой. Его площадь — 95 «квадратов».







В нем расположены сауна с купелью, бильярдной, кинозалом, отдельным кабинетом и мини-кухней.











Отопление на газу, все коммуникации центральные, проведено оптоволокно.



Размер участка — 5 соток. Он полностью благоустроен и огорожен, на въезде - автоматические ворота и видеодомофон.



Стоимость же этой усадьбы практически в центре города — 700 000 долларов.