ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?

10.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Возле Севастопольского парка в частном секторе Минска продается примечательный дом. Он двухэтажный, из дерева, по индивидуальному проекту и с классным интерьером. К нему прилагается участок в 5 соток и гостевой дом, который можно рассматривать как самостоятельную единицу жилья. Посмотрели, каков он изнутри, и узнали стоимость.

Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?

Дом находится в нескольких минутах ходьбы от Савастопольского парка, на тихой улице Волгодонской. До станций метро «Якуба Коласа» или «Московская» - всего 10 минут.

Это совершенно новый энергоэффективный дом из клееного бруса, построенный по индивидуальному архитектурному проекту, с большими окнами и односкатной крышей.

Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?
Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?

Общая площадь дома 159 м2. На первом этаже расположены кухня-гостиная с выходом на террасу, санузел, котельная, лестничный холл.

Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?
Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?
Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?

На террасе — оборудованная зона барбекю, уличный камин и место для посиделок в теплое время года.

Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?
Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?

На втором этаже — три спальни, два санузла с естественным освещением, гардеробные. В спальнях - панорамные окна с прекрасным видом на благоустроенный участок (в родительской имеется еще и камин).

Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?
Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?

Интерьер выполнен по дизайнерскому проекту с использованием качественных отделочных материалов. В нем есть все для жизни — новые мебель, бытовая техника (АEG, Siemens, HITACHI) и сантехника премиум-класса (Hansgrohe, Villeroy&Boch).

Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?
Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?
Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?

Второй дом — гостевой. Его площадь — 95 «квадратов». 

Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?
Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?
Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?

В нем расположены сауна с купелью, бильярдной, кинозалом, отдельным кабинетом и мини-кухней.

Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?
Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?
Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?
Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?
Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?

Отопление на газу, все коммуникации центральные, проведено оптоволокно.

Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?

Размер участка — 5 соток. Он полностью благоустроен и огорожен, на въезде - автоматические ворота и видеодомофон.

Новый коттедж из бруса плюс гостевой дом с сауной в Минске. Выглядят классно, но что по цене?

Стоимость же этой усадьбы практически в центре города — 700 000 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возле Севастопольского парка в частном секторе Минска продается примечательный дом. Он двухэтажный, из дерева, по индивидуальному проекту и с классным интерьером....
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Люди устали ждать". Что происходило на рынке квартир Минска в третьем квартале 2022 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

09.11.2022
Mir24.TV Belarus
10.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика