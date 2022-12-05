Без обязательного машино-места. Госзастройщик предлагает 10 квартир в «Петровских верфях» на спецусловиях

Источник материала: realt.by

Вот уже пару лет в Минске строится необычный квартал – в районе улицы Семашко возводят ЖК «Петровские верфи». Этот комплекс проектировали питерцы, а строят минчане. Жилье в первых двух домах («Маяк» и «Парус») уже раскуплено, а вот в третьем («Корабле») еще остались варианты. Сегодня УКС «Запад» предложил всем желающим 10 квартир на специальных условиях. Главное изменение – покупать место в паркинге теперь не обязательно! Декларация опубликована в свежем номере газеты «Звязда».

Дом «Корабль» − это трехсекционный восьмиэтажный жилой дом, строить который планируют на протяжении двух лет. Высота потолков − 2,7 м. Квартиры будут сдаваться без внутренней отделки. Внутренние входные двери в квартирах будут деревянными. Будет разведена электрика, установлены унитазы, счетчики воды, радиаторы и окна ПВХ. В каждой квартире предусмотрена лоджия.

Что предлагают и сколько стоит?

Всем желающим сейчас предлагаются 10 квартир − без обязательного машино-места! До этого момента покупка места в паркинге была обязательной, а это − плюс почти 25 тысяч рублей к стоимости квартиры.

Так, в период с 5 по 31 декабря при единовременной уплате всей суммы по договору создания объекта долевого строительства в течение 15 дней стоимость квадратного метра составит 3270 рублей.

В жилом комплексе «Петровские верфи» будут вентилируемые фасады, витражное остекление, система видеонаблюдения, бесшумные лифты, дворы без машин. На территории комплекса расположатся детские площадки и общественные пространства для отдыха жителей квартала.

Для реализации проекта предусмотрены 4 очереди строительства.

Документы для заключения договоров создания объектов долевого строительства будут приниматься с 5 декабря в офисе застройщика.