Напротив белорусского «Смолевуда». Рядом с площадкой «Беларусьфильма» продается дом, как из русской сказки

Источник материала: realt.by

Если вас любите отечественное кино и хотите посмотреть, как проходит съемочный процесс, то вам точно стоит посетить деревню Каменка в Смолевичском районе. Тут, в 40 километрах от Минска, располагается натурная площадка «Беларусьфильма», где снимают киноленты про войну, партизан и прошлые века. К примеру, именно здесь проходили съемки белорусского блокбастера «Анастасия Слуцкая», российского сериала «Топи» и еще четырехсот фильмов. Жилых домов на территории «Смолевуда» нет. А вот в деревне, примыкающей к киностудии, мы нашли отличный коттедж, поселившись в котором можно круглосуточно следить за тем, как снимается кино. Рассказываем.



Этот дом площадью 347 квадратных метров располагается в деревне Каменка.

Коттедж из экологически чистых материалов (стены – бревно, крыша – тростник) был построен в 2006 году и сейчас полностью готов к проживанию.





Внутри двухэтажного коттеджа, который больше похож на избу из русских сказок, есть все, что необходимо для жизни – все коммуникации (центральная вода, газ, электричество и местная канализация), мебель и бытовая техника.









К центральному входу с большой террасой ведет парадная лестница. На первом этаже расположены 4 жилых комнаты, санузел, а также − кухня и просторная гостиная с камином. Еще несколько комнат есть на втором этаже.







Дом с участком в 50 соток огорожен забором с каменным основанием. Прямо за участком начинается лес. В пешей доступности есть озеро с песчаным дном и причалом для купания, а также − два озера для рыбной ловли.



До натурной площадки, куда могут попасть все желающие, от деревянного дома − примерно 600 метров. Национальная киностудия занимает 80 гектаров – тут можно найти луга, поля, хвойные и лиственные леса, два озера, дома, церковь, улицы, землянки, узкоколейку и многое другое. За 50 лет работы тут снято более 400 фильмов. Стоимость коттеджа в деревне Каменка – 370 тысяч долларов.

