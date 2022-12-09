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Напротив белорусского «Смолевуда». Рядом с площадкой «Беларусьфильма» продается дом, как из русской сказки
09.12.2022 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если вас любите отечественное кино и хотите посмотреть, как проходит съемочный процесс, то вам точно стоит посетить деревню Каменка в Смолевичском районе. Тут, в 40 километрах от Минска, располагается натурная площадка «Беларусьфильма», где снимают киноленты про войну, партизан и прошлые века. К примеру, именно здесь проходили съемки белорусского блокбастера «Анастасия Слуцкая», российского сериала «Топи» и еще четырехсот фильмов. Жилых домов на территории «Смолевуда» нет. А вот в деревне, примыкающей к киностудии, мы нашли отличный коттедж, поселившись в котором можно круглосуточно следить за тем, как снимается кино. Рассказываем.
До натурной площадки, куда могут попасть все желающие, от деревянного дома − примерно 600 метров. Национальная киностудия занимает 80 гектаров – тут можно найти луга, поля, хвойные и лиственные леса, два озера, дома, церковь, улицы, землянки, узкоколейку и многое другое. За 50 лет работы тут снято более 400 фильмов.
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Напротив белорусского «Смолевуда». Рядом с площадкой «Беларусьфильма» продается дом, как из русской сказки
Если вас любите отечественное кино и хотите посмотреть, как проходит съемочный процесс, то вам точно стоит посетить деревню Каменка в Смолевичском районе. Тут, в 40...
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