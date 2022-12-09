ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Напротив белорусского «Смолевуда». Рядом с площадкой «Беларусьфильма» продается дом, как из русской сказки

09.12.2022 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Если вас любите отечественное кино и хотите посмотреть, как проходит съемочный процесс, то вам точно стоит посетить деревню Каменка в Смолевичском районе. Тут, в 40 километрах от Минска, располагается натурная площадка «Беларусьфильма», где снимают киноленты про войну, партизан и прошлые века. К примеру, именно здесь проходили съемки белорусского блокбастера «Анастасия Слуцкая», российского сериала «Топи» и еще четырехсот фильмов. Жилых домов на территории «Смолевуда» нет. А вот в деревне, примыкающей к киностудии, мы нашли отличный коттедж, поселившись в котором можно круглосуточно следить за тем, как снимается кино. Рассказываем.

Напротив белорусского «Смолевуда». Рядом с площадкой «Беларусьфильма» продается дом, как из русской сказки

Этот дом площадью 347 квадратных метров располагается в деревне Каменка.

Коттедж из экологически чистых материалов (стены – бревно, крыша – тростник) был построен в 2006 году и сейчас полностью готов к проживанию.

Напротив белорусского «Смолевуда». Рядом с площадкой «Беларусьфильма» продается дом, как из русской сказки
Напротив белорусского «Смолевуда». Рядом с площадкой «Беларусьфильма» продается дом, как из русской сказки

Внутри двухэтажного коттеджа, который больше похож на избу из русских сказок, есть все, что необходимо для жизни – все коммуникации (центральная вода, газ, электричество и местная канализация), мебель и бытовая техника.

Напротив белорусского «Смолевуда». Рядом с площадкой «Беларусьфильма» продается дом, как из русской сказки
Напротив белорусского «Смолевуда». Рядом с площадкой «Беларусьфильма» продается дом, как из русской сказки
Напротив белорусского «Смолевуда». Рядом с площадкой «Беларусьфильма» продается дом, как из русской сказки
Напротив белорусского «Смолевуда». Рядом с площадкой «Беларусьфильма» продается дом, как из русской сказки

К центральному входу с большой террасой ведет парадная лестница. На первом этаже расположены 4 жилых комнаты, санузел, а также − кухня и просторная гостиная с камином. Еще несколько комнат есть на втором этаже.

Напротив белорусского «Смолевуда». Рядом с площадкой «Беларусьфильма» продается дом, как из русской сказки
Напротив белорусского «Смолевуда». Рядом с площадкой «Беларусьфильма» продается дом, как из русской сказки
Напротив белорусского «Смолевуда». Рядом с площадкой «Беларусьфильма» продается дом, как из русской сказки

Дом с участком в 50 соток огорожен забором с каменным основанием. Прямо за участком начинается лес. В пешей доступности есть озеро с песчаным дном и причалом для купания, а также − два озера для рыбной ловли.

Напротив белорусского «Смолевуда». Рядом с площадкой «Беларусьфильма» продается дом, как из русской сказки

До натурной площадки, куда могут попасть все желающие, от деревянного дома − примерно 600 метров. Национальная киностудия занимает 80 гектаров – тут можно найти луга, поля, хвойные и лиственные леса, два озера, дома, церковь, улицы, землянки, узкоколейку и многое другое. За 50 лет работы тут снято более 400 фильмов.

Стоимость коттеджа в деревне Каменка – 370 тысяч долларов.

Напротив белорусского «Смолевуда». Рядом с площадкой «Беларусьфильма» продается дом, как из русской сказки

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вас любите отечественное кино и хотите посмотреть, как проходит съемочный процесс, то вам точно стоит посетить деревню Каменка в Смолевичском районе. Тут, в 40...
 
Новости дня
Новости экономики
 
С двухэтажной кроватью и душевой кабиной. Как сейчас выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика