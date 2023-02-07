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«Через месяц после покупки нам вручили решение о сносе». Как живет частный сектор на Беды в Минске
07.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
От Сельхозпоселка (большой территории частной застройки в Советском районе Минска) продолжают отрезать куски под многоэтажное жилье. Ближайший кандидат на переход в urban-среду – участок в районе улиц Леонида Беды и Лукьяновича. Местные жители о том, что их усадьбы пойдут под снос, узнали еще несколько лет назад. А в минувшем декабре представители района
«В прошлом году огород сказали не сажать, мы послушались и без урожая остались»
Едем на улицу Леонида Беды. Трудно себе представить, но еще несколько лет назад обе ее стороны были застроены частными домами. Сейчас же вокруг – разнообразные многоэтажки. Единственный незастроенный пока участок – 1-я и 2-я Поселковые улицы.
На данный момент здесь осталось около 30 домовладений. Признаюсь, эти места мне неплохо знакомы. Живя неподалеку в многоэтажке, последние 20 лет я наблюдаю, как город улица за улицей съедает частные подворья Сельхозпоселка, не оставляя за собой ни крошечки. Кажется, только вчера мы с сыном просили добрую женщину через забор показать нам котят и курочек, как уже сегодня на месте того дома стоит высотка с зоомагазином внизу.
В этом году бульдозер, кажется, доберется и до окраин улицы Беды. Первые дома появились в этих местах в 30-х годах прошлого века, когда территорию Первой всебелорусской сельскохозяйственной и промышленной выставки решили поделить на участки и раздать бесквартирным минчанам. Получается, что здешние постройки простояли тут почти 100 лет. Конечно, многие хаты с той поры были не раз перестроены, какие-то участки осваивались только после войны, но совсем старенькие экземпляры – тут не редкость.
В последнее десятилетие город стал зажимать этот уголок со всех сторон. На противоположной стороне Беды вырос длинный зеленый дом от «Карповича» (был такой застройщик, если помните), а совсем рядом закипела стройка жилого комплекса «4 сезона». Тогда же приговор вынесли и оставшейся части индивидуальных домов.
Возле крайнего дома ловим мужчину, который соглашается пообщаться. Оказывается, Николай живет в Сельхозпоселке с самого рождения.
− Этот участок еще мои бабушка с дедушкой получили. И я тут вырос. Пристройку вот эту я уже делал, а вообще наш дом на этом месте стоит с 39-го года. Вокруг в моем детстве только частный сектор был. И школы этой (напротив – СШ №178) рядом еще не стояло. В армию, когда уходил, то начали на той стороне сносить дома. Думал, вернусь, и уже в квартире буду жить. Ага – я уже восьмой год на пенсии и все еще тут. И ремонтировать, конечно, уже давно эту хату надо, а зачем.
− Когда вас будут сносить, уже знаете?
− Пока живем. Приходили к нам полгода или год назад с бумагами, потом затихло что-то. А так прошлой весной нам уже говорили огород не сажать. Мы послушались, а лучше бы посадили. Во, без урожая остались. Думаю, сейчас потеплеет и уже возьмутся за нас.
− Готовы к переезду?
− В квартиру я не хочу уже. Зачем мне она? Там быстрей помрешь. Буду компенсацию брать.
Идем дальше и продолжаем рассматривать дома. Ставни и заборы у многих покосились, крыши кое-где провалились.
«Нас все убеждали, что снос будет не скоро»
Наша следующая собеседница тоже мечтала о собственном коттедже на Поселковой. Женщина, можно сказать − местный новосел. Несколько лет назад Татьяна купила здесь старый дом, который собиралась реконструировать. Продавец, да и представители исполкома, убедили ее, что снос этой части будет еще не скоро. Мол, можно еще успеть пожить. В итоге, документы об изъятии участка семья Татьяны получила уже через несколько месяцев после покупки.
− Мы были в шоке, так попали с этим домом! Конечно, никакого ремонта делать не стали. Да, и реконструкцию нам бы уже не разрешили. Первое решение о сносе мы получили в начале 2019 года. Стали ждать, но УКС не шевелился, никто ничего не предлагал. Еще через два года решение просто продлили, и ожидание продолжилось. Так как в доме жить было невозможно, там нужно было все менять, отопление прорвало, то мы уже сами стали всех дергать − везде ходить, писать. Три председателя горисполкома сменилось за это время. Рядом частник успел целый жилой комплекс из четырех высоток возвести. А у нас – тишина. Потом, наконец, в апреле прошлого года дело сдвинулось. Нам предложили таунхаус за Новинками (блокированные дома от УКСа Центрального района), мы согласились, думали, что переезд не за горами. Но в итоге, вся эпопея с документами затянулась почти на год. Мы до сих пор не переехали, сейчас принимается уже повторное решение о выделении нам квартиры в блокированном доме. Честно говоря, мы так уже намучались. Мне кажется, что если бы тут строил частник, то он давно уже снес всю эту «воронью слободку».
− А как ваши соседи, кто куда переезжает?
− Ну, земельных участков в Минске точно никому не дали. Знаю, что предлагали квартиры на Серова, на Олешева рядом. Кто-то согласился, кто-то отказался. Вообще, варианты нормальные, и все это было бы хорошо, если бы только не это долгое ожидание. Думаю, что люди очень устали от всего этого.
Что построят на месте частных домов?
Идем к ближайшим новостройкам. Пятачок возле жилого комплекса «4 сезона», где еще оставалась одна линия усадеб, кажется, уже все. Территория частной застройки обнесена зеленым забором, а за ним уже шумит строительная техника. «Да, начинаем сносить, можете заглянуть», − подтверждают информацию встреченные нами строители. По плану здесь после расчистки территории появится новый детский сад.
Что же касается частного сектора на Поселковой-1 и Поселковой-2, по которому мы гуляли, то он целиком будет отдан под жилье. Как
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От Сельхозпоселка (большой территории частной застройки в Советском районе Минска) продолжают отрезать куски под многоэтажное жилье. Ближайший кандидат на...
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