«Через месяц после покупки нам вручили решение о сносе». Как живет частный сектор на Беды в Минске

Возле крайнего дома ловим мужчину, который соглашается пообщаться. Оказывается, Николай живет в Сельхозпоселке с самого рождения.

− Этот участок еще мои бабушка с дедушкой получили. И я тут вырос. Пристройку вот эту я уже делал, а вообще наш дом на этом месте стоит с 39-го года. Вокруг в моем детстве только частный сектор был. И школы этой (напротив – СШ №178) рядом еще не стояло. В армию, когда уходил, то начали на той стороне сносить дома. Думал, вернусь, и уже в квартире буду жить. Ага – я уже восьмой год на пенсии и все еще тут. И ремонтировать, конечно, уже давно эту хату надо, а зачем.

− Когда вас будут сносить, уже знаете?

− Пока живем. Приходили к нам полгода или год назад с бумагами, потом затихло что-то. А так прошлой весной нам уже говорили огород не сажать. Мы послушались, а лучше бы посадили. Во, без урожая остались. Думаю, сейчас потеплеет и уже возьмутся за нас.

− Готовы к переезду?

− В квартиру я не хочу уже. Зачем мне она? Там быстрей помрешь. Буду компенсацию брать.