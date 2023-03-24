В сданном год назад ЖК «Лазурит» опять предлагают квартиры в долевку. Посмотрели на цены

Напомним, что первые секции дома начали заселяться еще в 2019-м, а самую высотную часть на 37 этажей ввели чуть больше года назад. Осенью мы делали репортаж из самого многоэтажного подъезда.

Первая проектная декларация на строительство квартир в высотной части «Лазурита» была опубликована еще в августе 2021 года. Сейчас в нее внесли изменения. Да, продавать квартиры по долевке по завершению строительства тоже можно. Заключение договоров осуществляется в соответствии с указом от 06.06.2013 № 263.