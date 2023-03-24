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В сданном год назад ЖК «Лазурит» опять предлагают квартиры в долевку. Посмотрели на цены
24.03.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Одна из самых заметных строек на проспекте Победителей была завершена еще в конце 2021 года. Тогда в эксплуатацию сдали самый высокий жилой дом столицы − комплекс под названием «Лазурит». Жилой дом, который называют «короной» Минска, строили больше десяти лет. Оказывается, тут еще остаются свободными сотни квартир. Сегодня в газете «Минский курьер» появилось предложение от УКСа Мингорисполкома. Всем желающим предлагаются квартиры и парковочные места.
Напомним, что первые секции дома начали заселяться еще в 2019-м, а самую высотную часть на 37 этажей ввели чуть больше года назад. Осенью мы
Первая проектная декларация на строительство квартир в высотной части «Лазурита» была опубликована еще в августе 2021 года. Сейчас в нее внесли изменения. Да, продавать квартиры по долевке по завершению строительства тоже можно. Заключение договоров осуществляется в соответствии с указом от 06.06.2013 № 263.
Итак, всем желающим предлагают 168 квартир с 1-го по 21-й этаж. Дополнением к каждой квартире идет парковочное место. Оно входит в стоимость.
Квартиры 1-14-м этажах:
− 28 однушек площадью 56,66 «квадрата». Стоимость метра − 4095 рублей;
− 14 однокомнатных квартир площадью 58,31 до 60,26 «квадрата». Стоимость метра − от 4017 до 4058 рублей;
− 14 однокомнатных площадью 61,09 «квадрата». Цена за метр − 4000 рублей;
− 28 двухкомнатных площадью 64,1 «квадрата». Цена за метр − 3943 рубля;
− 56 трехкомнатных площадью от 108,48 до 139,08 «квадрата». Цена за метр − от 3320 до 3470 рублей.
На 15-16-м этажах:
− 4 однокомнатные квартиры по 56,66 «квадрата» по 4295 рублей за метр.
На 15-16-м, 21-м этажах:
− 3 однушки площадью 60,26 «квадрата». Цена метра − 4217 рублей;
− 3 однушки по 61,09 «квадрата». Цена метра − 4200 рублей;
− 6 двухкомнатных по 64,1 «квадрата». Цена метра − 4143 рубля;
− 12 трехкомнатных квартир от 116,8 до 139,08 «квадрата». Цена метра − от 3520 до 3622 рублей.
Отметим, что по сравнению с декларацией двухлетней давности стоимость некоторых квартир снизили. К тому же, учитывая колебания валют, в переводе на доллары цена во всех квартирах стала ниже.
Получается, что стоимость однокомнатной квартиры площадью в 56 метров с паркингом составит 243 тысячи рублей (или примерно 85 тысяч долларов).
Заявления на квартиры будут принимать с 3 апреля. Первоначальный взнос −15% от стоимости жилья и 20% от стоимости парковки.
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Одна из самых заметных строек на проспекте Победителей была завершена еще в конце 2021 года. Тогда в эксплуатацию сдали самый высокий жилой дом столицы − комплекс...
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