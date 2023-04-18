«Тракторным порой пахнет, но до Октябрьской можно пешком дойти». Побывали в новом ЖК с недорогим метром

На одной из площадок встречаем папу с ребенком. Ребята – новоселы второй очереди. Пока – в процессе ремонта.

− Мы сами живем неподалеку, в районе Тракторного завода, эти места знаем, поэтому и присматривались к этому комплексу.

− Расскажите, как вам этот микрорайон? Не мешает ли железная дорога? Есть ли какие-то запахи от близлежащих производств?

− Запах если и доносится, то только с Тракторного завода. На нашем прежнем месте жительства он сильнее. Тут рядом есть «Строймаш» с литейкой, но вроде бы это предприятие – банкрот, во всяком случае литейный цех давно не работает. По поводу шума от железной дороги, то с этим никаких проблем нет. Новостройки расположены в глубине района, особо ничего не слышно. Там, откуда мы переезжаем, железная дорога проходит даже ближе к домам, дискомфорта никакого не доставляет.

− Где тут можно погулять? Что рядом?

− Совсем близко находится Антоновский парк. Но я бы сказал, что он уже старенький и не слишком ухоженный. Если хочется чего-то поинтересней, то от «Антоновского квартала» можно дойти пешком до Парка Горького. Мы проверяли, это вполне доступно, даже с коляской. Ну а если нужна тусовка, кафешки и бары, то минут 15-20 и ты на Октябрьской улице со всей ее инфраструктурой.