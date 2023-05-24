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Нашли еще одну квартиру в Минске, в которой остановилось время. Но только в богатых 90-х

24.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В доме 1998 года постройки на улице Гвардейской, в который тогда заселились в том числе известные чиновники, артисты и бизнесмены, продается квартира в духе того времени. Ремонт в ней хоть и не новый, но качественный. Показываем.

Нашли еще одну квартиру в Минске, в которой остановилось время. Но только в богатых 90-х

Этот девятиэтажный кирпичный дом находится в тихом центре - на улице Гвардейской, 10. 

Нашли еще одну квартиру в Минске, в которой остановилось время. Но только в богатых 90-х

Вот его расположение на карте:

Дом был построен в 1998 году и сюда заселились в том числе известные на тот момент чиновники, артисты и бизнесмены. Для того времени дом действительно был элитным: закрытая территория, красивые подъезды, видеонаблюдение, две квартиры на этаже.

Нашли еще одну квартиру в Минске, в которой остановилось время. Но только в богатых 90-х

Сейчас в этом доме продается три квартиры, но мы обратили внимание на ту, которая больше всего соответствует духу того времени.

Эта трехкомнатная квартира общей площадью 107 квадратов находится на третьем этаже. Кухня - 14,4 метра. 

Нашли еще одну квартиру в Минске, в которой остановилось время. Но только в богатых 90-х

По фото видно, что в квартире сделан качественный ремонт. На полу - паркет и плитка. На деревянной мебели тоже не экономили. В общем, именно так выглядели дорогие квартиры, оформленные со вкусом в конце 90-х.

Нашли еще одну квартиру в Минске, в которой остановилось время. Но только в богатых 90-х
Нашли еще одну квартиру в Минске, в которой остановилось время. Но только в богатых 90-х

В квартире раздельный санузел и две застекленные лоджии. 

Нашли еще одну квартиру в Минске, в которой остановилось время. Но только в богатых 90-х

Квартира продается с кухонным гарнитуром и бытовой техникой. Продажа остальной мебели - по договоренности.

За нее просят 159,9 тысячи долларов. Метр получается по 1490 долларов.

 
 
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В доме 1998 года постройки на улице Гвардейской, в который тогда заселились в том числе известные чиновники, артисты и бизнесмены, продается квартира в духе того...
 
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