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Нашли еще одну квартиру в Минске, в которой остановилось время. Но только в богатых 90-х
24.05.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В доме 1998 года постройки на улице Гвардейской, в который тогда заселились в том числе известные чиновники, артисты и бизнесмены,
Вот его расположение на карте:
Сейчас в этом доме продается три квартиры, но мы обратили внимание на ту, которая больше всего соответствует духу того времени.
Квартира продается с кухонным гарнитуром и бытовой техникой. Продажа остальной мебели - по договоренности.
За нее просят 159,9 тысячи долларов. Метр получается по 1490 долларов.
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В доме 1998 года постройки на улице Гвардейской, в который тогда заселились в том числе известные чиновники, артисты и бизнесмены, продается квартира в духе того...
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