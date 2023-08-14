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Помните дом на Купревича, что уходил под землю? Квартиры в нем выставили на аукцион

14.08.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот многострадальный дом в Минске превратился в долгострой из-за размещения на месте реки: во время строительства часть здания неожиданно просела. В итоге, возведение многоэтажки на Купревича, 16 растянулось на 6 лет, а первые квартиры (один подъезд) дома сдали только в этом году. Сегодня три квартиры в известной уручской новостройке выставлены на торги. Они появились на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». Причина − долги застройщика.

Помните дом на Купревича, что уходил под землю? Квартиры в нем выставили на аукцион

Этот дом на Купревича, 16 начали строить в 2017 году. В нем три секции по 16 этажей и 235 квартир. На этапе фундамента «квадрат» с машиноместом стоил около 1080 долларов (за квартирами даже выстраивались очереди). Однако когда здание уже фактически было возведено, стройка остановилась. В 2019 году выяснилось, что дом, построенный на месте русла реки, дал чрезмерную усадку. В итоге, часть квартир после множества обследований и экспертиз сдали только в этом году. Два подъезда многоэтажки так и остаются незаселенными. По некоторым данным один из них планируют сделать арендным.

Сейчас на аукцион выставили три квартиры в доме на Купревича, 16 — двухкомнатную и две трехкомнатных (тут и тут). В объявлении указано, что все они еще не сданы в эксплуатацию. Начальная цена двушки площадью в 64 квадратных метра — 74 тысячи долларов (192 тысячи рублей). Трехкомнатные площадью около 80-81 «квадрата» стартуют от 83-85 тысяч долларов (217 и 222 тысячи рублей).  

Помните дом на Купревича, что уходил под землю? Квартиры в нем выставили на аукцион
Помните дом на Купревича, что уходил под землю? Квартиры в нем выставили на аукцион
Помните дом на Купревича, что уходил под землю? Квартиры в нем выставили на аукцион

Среди обременений по квартирам — арест судебного исполнителя (он будет снят после продажи). Должником выступает застройщик дома — «Минский домостроительный комбинат».

Торги пройдут 29 августа с 9.00 до 18.00. Заявки принимают до 16.00 28 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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Этот многострадальный дом в Минске превратился в долгострой из-за размещения на месте реки: во время строительства часть здания неожиданно просела. В итоге,...
 
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