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Помните дом на Купревича, что уходил под землю? Квартиры в нем выставили на аукцион
14.08.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот многострадальный дом в Минске превратился в долгострой из-за размещения на месте реки: во время строительства часть здания неожиданно просела. В итоге, возведение многоэтажки на Купревича, 16 растянулось на 6 лет, а первые квартиры (один подъезд) дома сдали только в этом году. Сегодня три квартиры в известной уручской новостройке выставлены на торги. Они появились на площадке по продаже имущества
Этот дом на Купревича, 16 начали строить в 2017 году. В нем три секции по 16 этажей и 235 квартир. На этапе фундамента «квадрат» с машиноместом стоил около 1080 долларов (за квартирами даже выстраивались очереди). Однако когда здание уже фактически было возведено, стройка остановилась. В 2019 году выяснилось, что дом, построенный на месте русла реки, дал чрезмерную усадку. В итоге, часть квартир после множества обследований и экспертиз
Сейчас на аукцион выставили три квартиры в доме на Купревича, 16 —
Среди обременений по квартирам — арест судебного исполнителя (он будет снят после продажи). Должником выступает застройщик дома — «Минский домостроительный комбинат».
Торги пройдут 29 августа с 9.00 до 18.00. Заявки принимают до 16.00 28 августа.
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Этот многострадальный дом в Минске превратился в долгострой из-за размещения на месте реки: во время строительства часть здания неожиданно просела. В итоге,...
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