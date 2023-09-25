Согласно данным НКА, в этом ЖК за 2023 год было совершенно 19 сделок купли-продажи на вторичном рынке.

Самый дорогой объект обошелся покупателю в 274,2 тысячи долларов*. Это 3-комнатная квартира в монолитно-каркасном доме 2018 года постройки. Общая площадь — 93 квадратных метров (жилая с кухонным оборудованием – 77,9 м). Высота потолком – 3 м. В квартире есть кабинет, спальня, два санузла, а также гостиная с кухней площадью 38,5 м2. Во дворе собственное парковочное место для автомобиля. Квадрат стоит 3520 долларов.