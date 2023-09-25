|
Показываем, какие квартиры и почем сейчас покупают в ЖК "Пирс". Данные реальных сделок
25.09.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Строительство ЖК «Пирс» началось в 2017 году застройщиком «А-100 Девелопмент». Это закрытый загородный квартал в живописной локации с разными типами застройки. На старте продаж квартир квадрат здесь стоил от 1100 до 1350 долларов. Посмотрели на основе реальных сделок купли-продажи в 2023 году, какие сейчас здесь покупают квартиры и сколько это стоит.
«Пирс» расположен в окружении леса и Минского моря рядом с Ратомкой, в 8 километрах от города. На закрытой территории спроектировано сразу несколько форматов домов: урбан-виллы, ситихаусы, коттеджи и таунхаусы. Также здесь развита вся необходимая инфраструктура: детский сад, продуктовые магазины, кофейни, салоны красоты, зоны отдыха с барбекю для жителей и декоративный водный канал с обустроенной деревянной набережной.
Согласно данным НКА, в этом ЖК за 2023 год было совершенно 19 сделок купли-продажи на вторичном рынке.
Самый дорогой объект обошелся покупателю в 274,2 тысячи долларов*. Это 3-комнатная квартира в монолитно-каркасном доме 2018 года постройки. Общая площадь — 93 квадратных метров (жилая с кухонным оборудованием – 77,9 м). Высота потолком – 3 м. В квартире есть кабинет, спальня, два санузла, а также гостиная с кухней площадью 38,5 м2. Во дворе собственное парковочное место для автомобиля. Квадрат стоит 3520 долларов.
Еще одна квартира была куплена за 170 тысяч долларов*. Эта трешка находится на 4 этаже из 5. Общая площадь квартиры — 92.3 м, жилая — 67.3 м. Высота потолков составляет почти 3 метра. В квартире реализованы 2 раздельные комнаты, кухня-гостиная площадью 40 кв м, два санузла и терраса площадью 19.4 кв м. Квадрат выходит по 2214 долларов.
Сейчас в базе Realt более
Стартуют же цены с 69 950 долларов. За эту цену выставили
*подготовлено на основании информации, полученной из Реестра цен на земельные участки
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Строительство ЖК «Пирс» началось в 2017 году застройщиком «А-100 Девелопмент». Это закрытый загородный квартал в живописной локации с разными типами застройки. На...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)