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Интрига этой многоэтажки раскроется в 2024-м. Посмотрели, как идет стройка у Дроздов

29.12.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот дом может стать одной из самых интересных новостроек наступающего 2024-го. Весомости проекту добавляет и секретность вокруг него. Ведь строительство многоэтажки рядом с Дроздами и проспектом Победителей идет при полном молчании застройщика. Для кого возводят дом, когда в нем будут продаваться квартиры, сколько будет стоить метр – пока тайна. Впрочем, интрига может раскрыться уже в следующем году. Ну а пока мы посмотрели, как идет стройка.


Впервые про дом на улице Тихой в Центральном районе столицы «Минскстрой» проговорился еще в конце 22-го. Тогда, анонсируя планы на будущее, застройщик упомянул две перспективные площадки: одну – в районе лесопарка за Национальной библиотекой, вторую − возле проспекта Победителей. На второй строители пообещали возвести жилой комплекс, «не имеющий по архитектуре аналогов в городе Минске».

Свои обещания застройщик сдержал. Оба проекта стартовали в этом году. Правда, если жилой комплекс «Уютный» представили всем желающим максимально звонко (у проекта есть свой сайт, о нем постоянно пишут в соцсетях, на квартиры вышло несколько деклараций), то про стройку на Тихой как будто забыли.


Подготовка к возведению жилого комплекса незаметно началась весной, а уже летом на площадке закипела работа.



Сейчас стройка идет на уровне девятого этажа. 


Кстати, как теперь уже понятно по внешнему облику строящегося здания, оно станет пятым кораблем, пришвартованным в «яхт-клубе» рядом с водохранилищем Дрозды. Первые четыре, объединенные в БЦ Riviera Plaza, спроектировал архитектор Борис Школьников.


В отличие от лайнеров, в которых люди в основном работают (или принимают водные процедуры), пятый корабль будет жилым домом.


Нос круизного лайнера, как и у соседей, будет смотреть на проспект Победителей, а вот с кормы, похоже, откроется вид на водную гладь Дроздов. Никаких других объектов, мешающих обзору, тут пока нет – только частные коттеджи, да зеленая зона.




Отметим, что локация у нового дома – в целом, отличная. Рядом располагаются бизнес-центры, "Ривьера СПА", напротив – ЖК «Лазурит» и "Минск-арена", в шаговой доступности – большой торговый центр "Арена-сити" с гипермаркетом, кинотеатром и бутиками. При этом сам дом стоит чуть поодаль от проспекта – ближе к частной застройке.


В отделе реализации «Минскстроя» подтвердили, что дом на Тихой строится, но отметили, что никакой информации о поступлении квартир в продажу у них нет. При этом в отделе не исключили возможности, что что-то появится, когда дом достроят.

Поэтому продолжаем следить за стройкой.

 
Теги: Минск
 
 
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Этот дом может стать одной из самых интересных новостроек наступающего 2024-го. Весомости проекту добавляет и секретность вокруг него. Ведь строительство...
 
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