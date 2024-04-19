Евродвушки уже разобрали. Как строится ЖК «Гулливер» и какие квартиры еще есть в продаже

Несостоявшийся торговый центр «Гулливер», который долгие годы «украшал» недостроенным каркасом улицу Притыцкого в Минске, окончательно уходит в прошлое. На площадке в районе метро «Пушкинская» уже идет строительство первого высотного дома от УКС Мингорисполкома. Мы посмотрели, что происходит на стройплощадке «Гулливера» (звучное имя ТРЦ решили оставить и для ЖК), а заодно и узнали, какие квартиры тут еще можно купить.
Напомним, что на неиспользуемом участке земли в районе улиц Притыцкого и Дунина-Марцинкевича решили построить жилой комплекс на шесть домов. Два дома будут каркасными (квартиры в них предложат всем желающим), а еще четыре – панельными (они достанутся очередникам).
Сейчас на месте старой стройки уже возводят первый многоквартирный жилой дом на 19 этажей, 5 подъездов и 360 квартир. Многоэтажку начали строить в январе этого года, а завершить планируют в феврале 2026 года.
Интересно, что в доме запроектировали только двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. По планировкам тут будут как евродвушки с евротрешками, так и стандартные квартиры. Сдавать жилье в «Гулливере» будут без отделки, на нижнем уровне разместят встроенные помещения.
Что касается дел на стройплощадке, то пока что видимых изменений здесь не слишком много. В настоящий момент дом (в нем еще можно узнать часть остова недостроенного ТЦ) только начинает показываться из-за строительного забора.
При этом на объекте много строительной техники – нами были замечены и бетономешалки, и экскаваторы, и краны-манипуляторы.
Если говорить о квартирах, то их, как и обещали, предложили всем желающим по первой проектной декларации, которая вышла в январе. К долевому строительству представили 80 квартир на нижних этажах, с 1 по 5-й. И если зимой цена на квадраты (от 1545 долларов) еще казалась высоковатой, то уже весной, учитывая рекордный спрос и цены на квартиры в Минске, эти цифры никого не удивляют.
Кстати, а квартиры остались? На данный момент, как рассказали нам в отделе долевого строительства Мингорисполкома, часть квартир в первом доме «Гулливера» уже продана. Следующая партия квартир, которая поступит в продажу, будет касаться более высоких этажей, а соответственно и цена за вид из окна может быть выше. Еще один момент – возможно, далее квартиры будут предлагаться вместе с машино-местами.
Кстати, на сайте комплекса можно полюбоваться новыми рендерами комплекса. На них можно разглядеть и придомовую территорию, и следующие дома.
Сейчас в продаже осталось около половины от первоначально выставленных квартир. Первыми, судя по всему, дольщики разобрали небольшие двушки площадью 42 квадратных метра и по цене около 67 тысяч долларов.
А вот выбор из двухкомнатных по 65-68 квадратов и трехкомнатных по 64-81 квадрат еще есть. К примеру, просторная двушка с отдельной кухней площадью 65 квадратов будет стоить 328,3 тысячи рублей (около 100 тысяч долларов), а компактная 64-метровая евротрешка – 323 тысячи рублей (около 98 тысяч долларов). Стандартная трешка обойдется в 407 тысяч рублей (около 124 тысяч долларов).
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Напомним, что многофункциональный комплекс на пересечении Притыцкого и Дунина-Марцинкевича начали строить еще во второй половине 2000-х. ТРЦ «Гулливер» включал в себя торговые и развлекательные объекты, а также многоуровневую автомобильную стоянку. Работы остановились еще на каркасе будущего здания. Больше десяти лет объект пытались доделать, но он превратился в долгострой. Застройщик обанкротился, а ТРЦ пытались продать на аукционе, но безуспешно. В начале 2022 года «Гулливер» передали УКС Мингорисполкома для завершения работ.