Евродвушки уже разобрали. Как строится ЖК «Гулливер» и какие квартиры еще есть в продаже

Кстати, а квартиры остались? На данный момент, как рассказали нам в отделе долевого строительства Мингорисполкома, часть квартир в первом доме «Гулливера» уже продана. Следующая партия квартир, которая поступит в продажу, будет касаться более высоких этажей, а соответственно и цена за вид из окна может быть выше. Еще один момент – возможно, далее квартиры будут предлагаться вместе с машино-местами.

Кстати, на сайте комплекса можно полюбоваться новыми рендерами комплекса. На них можно разглядеть и придомовую территорию, и следующие дома.