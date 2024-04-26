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Кое-где цены растут сильнее, чем в Минске. Что происходит с квартирами в регионах (аналитика на основе сделок)

26.04.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Начало 2024 года было рекордным для столичного рынка квартир, а суммарный спрос в регионах был выше прошлогоднего уровня на 18%. В силу высокой покупательской активности выросли и цены. А в Витебске и Гомеле – в два раза сильнее, чем в Минске. Что еще произошло на рынке недвижимости в регионах Беларуси — читайте в аналитике Realt.


Столичный спрос в январе-марте 2024 года оказался рекордным за всю историю наблюдения – ежемесячно заключалось максимальное для этих месяцев количество сделок с квартирами. В сравнении с 1 кварталом прошлого года число сделок купли-продажи увеличилось на 23%.

При этом 1 квартал прошел под знаком высокого спроса не только в Минске, но и по всей Беларуси – во всех областных центрах количество купленных квартир увеличилось относительно прошлого года. Существеннее всего спрос вырос в Гродно, где за январь-март была куплена почти 1000 квартир, что на 70% выше прошлогоднего уровня, установив новый рекорд для начала года.

В Могилеве заключили 550 сделок, что на 15% больше, чем в 2023 году. В Витебске и Гомеле покупательская активность выросла на 10% в обоих случаях, а в Бресте – на 8%.

Больше всего сделок за 1 квартал 2024 года было заключено в Гродно (почти 1000) и Гомеле (771), а также в Витебске (почти 650).

Среди крупных городов страны также наблюдался рост спроса. Существеннее всего вырос спрос на квартиры в Солигорске, где купили 200 квартир, что на 58% больше прошлогоднего уровня. В Полоцке купили 170 квартир – плюс 41%.

Также заметен рост спроса в Борисове, где была проведена 261 сделка (+32%) и установлен новый рекорд для начала года. Однако есть города, где спрос, напротив, снизился. Это Лида (-6%), Пинск (-2%) и Мозырь (-0.6%).  

В итоге суммарный спрос в регионах в первом квартале 2024 года не установил нового рекорда – за три месяца было заключено около 5600 сделок, что уступает уровню 2019-2021 гг, когда объем купленных квартир составлял около 6300-8400.

Какие квартиры выбирали в 1 квартале?

Наибольшим спросом у жителей страны пользовались 2-комнатные квартиры — с ними в среднем заключили 43% всех сделок. Максимальная доля двушек была в Лиде, Гродно и Барановичах – здесь почти каждая вторая проданная квартира была 2-комнатной.

Однушки приобретали обычно в 29% случаев. Наиболее низкой их доля в общем спросе была в Гродно – только 18%. А наиболее высокой – в Мозыре и Витебске, где однушки купили в 36% и 35% от всех сделок.

3-комнатные квартиры в среднем занимали 24% всех сделок. Наименьшая доля 3-комнатных квартир была в Полоцке и Витебске (17% и 19% соответственно). В Гродно и Пинске, напротив, трешкой была почти каждая третья из всех проданных квартир.

Основная масса проданных квартир в крупных городах региона располагалась в домах 1971−1990 годов постройки, чуть реже выбирали квартиры в домах еще более старых — от 1950 до 1971 года постройки. Квартиры в новых домах (построенных после 2010 года) традиционно чаще фигурировали в сделках в Гродно – 56% от всех сделок. В Бресте этот показатель равен 28%.

Темп роста цен в Витебске и Гомеле – в два раза выше, чем в Минске

В силу высокого спроса, который наблюдается с 2023 года, в Минске средняя стоимость проданных квартир за год выросла на 11%, за квартал – почти на 4%.

Рост цен коснулся и регионов. Во всех областных центрах средняя стоимость квадратного метра согласно сделкам купли-продажи выросла. Существеннее всего в Витебске, где относительный рост в два раза больше, чем в Минске – плюс 9%. Также существенный рост наблюдается и в Гомеле, где за квартал квадрат подорожал в среднем на 7%. В Могилеве, Гомеле и Гродно рост цен составил 4%, 2% и 1% соответственно.

За год средние цены квадратного метра выросли во всех областных центрах: в Бресте – на 11%, в Могилеве и Гомеле – на 8% в обоих случаях, в Витебске – на 6%, в Гродно – на 0.3%.

Среди крупных городов максимальный рост средних цен квадратного метра в заключенных сделках отмечался в Орше и Борисове (+18% и 13% к прошлому кварталу), чуть меньший (+6%) — в Молодечно и Новополоцке. Отрицательной динамика была в трех городах: Лиде (-4.4%), Мозыре (-3%) и Бобруйске (-2%).

За год средние цены квадратного метра выросли почти во всех крупных городах: сильнее всего в Орше – плюс 10%, в Пинске, Борисове и Молодечно – плюс 8%. Исключением стали Лида и Полоцк, где квадрат стал дешевле на 3% и 1% соответственно.

Подробно о ситуации в каждом регионе читайте здесь: Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Начало 2024 года было рекордным для столичного рынка квартир, а суммарный спрос в регионах был выше прошлогоднего уровня на 18%. В силу высокой покупательской...
 
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