Кое-где цены растут сильнее, чем в Минске. Что происходит с квартирами в регионах (аналитика на основе сделок)

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Начало 2024 года было рекордным для столичного рынка квартир, а суммарный спрос в регионах был выше прошлогоднего уровня на 18%. В силу высокой покупательской активности выросли и цены. А в Витебске и Гомеле – в два раза сильнее, чем в Минске. Что еще произошло на рынке недвижимости в регионах Беларуси — читайте в аналитике Realt.

Столичный спрос в январе-марте 2024 года оказался рекордным за всю историю наблюдения – ежемесячно заключалось максимальное для этих месяцев количество сделок с квартирами. В сравнении с 1 кварталом прошлого года число сделок купли-продажи увеличилось на 23%.

При этом 1 квартал прошел под знаком высокого спроса не только в Минске, но и по всей Беларуси – во всех областных центрах количество купленных квартир увеличилось относительно прошлого года. Существеннее всего спрос вырос в Гродно, где за январь-март была куплена почти 1000 квартир, что на 70% выше прошлогоднего уровня, установив новый рекорд для начала года.

В Могилеве заключили 550 сделок, что на 15% больше, чем в 2023 году. В Витебске и Гомеле покупательская активность выросла на 10% в обоих случаях, а в Бресте – на 8%.

Больше всего сделок за 1 квартал 2024 года было заключено в Гродно (почти 1000) и Гомеле (771), а также в Витебске (почти 650).

Среди крупных городов страны также наблюдался рост спроса. Существеннее всего вырос спрос на квартиры в Солигорске, где купили 200 квартир, что на 58% больше прошлогоднего уровня. В Полоцке купили 170 квартир – плюс 41%.

Также заметен рост спроса в Борисове, где была проведена 261 сделка (+32%) и установлен новый рекорд для начала года. Однако есть города, где спрос, напротив, снизился. Это Лида (-6%), Пинск (-2%) и Мозырь (-0.6%).