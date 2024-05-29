ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Почти частный дом. Собрали таунхаусы в Минске – есть варианты от 89 тысяч долларов

29.05.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Интерес к таунхаусам в Минске постепенно растет, замечают эксперты. Такое жилье сочетает в себе плюсы и частного дома, и квартиры. И отлично подходит для тех, кто пока не готов к своему коттеджу, но хотел бы иметь чуть больше свободы, чем в многоэтажных высотках на сотни квартир. Смотрим, какие квартиры в таунхаусах сегодня можно купить в столице.


60 квадратов за Уручьем

Самый бюджетный вариант из нашей подборки находится по адресу Тяпинского, 9. Это одноэтажная квартира с террасой в двухэтажном доме. Формально дом находится за кольцевой, около станции Озерище. Но это практически Уручье, рядом с улицей Франциска Скорины. 


Общая площадь — 60 квадратов, но жилой остается всего 14 квадратов — это спальня. Кухня занимает 14 метров. Еще 7 остается на прихожую, 8 на коридор, 7 на совмещенный санузел и 5 на котельную. Вот планировка: 



В квартире классический ремонт в светлых тонах. В кухне над рабочей зоной есть окно. В санузле установлена душевая, есть стиральная машина. 












Есть терраса и свой участок 6 соток. Продавец говорит, что дом расположен так, что при желании можно еще что-то достроить. К дому подведен газ. Отопление электрическое, оплата по льготному тарифу. Центральный водопровод и канализация. Рядом лес.

Стоит квартира в этом таунхаусе 89 тысяч долларов.

Таунхаус в ярком квартале около метро «Кунцевщина» 

Про этот квартал ярких домиков недалеко от метро «Кунцевщина» вы могли слышать. В ярком квартале есть и многоэтажные дома, и двухэтажные таунхаусы на две семьи. Сейчас на Realt продается двухэтажная квартира по адресу первый переулок Тимошенко, 47. 



В доме два этажа плюс цокольный. Общая площадь — 193 квадрата, жилая — 83. На цокольном этаже кухня, гостиная, постирочная и хозпомещение.







На первом этаже — прихожая, жилая комната, совмещенный санузел, кладовка и топочная. На втором — еще две жилые комнаты и санузел.












По всему дому проходит приточно-вытяжная система с очисткой и подогревом воздуха. Установлен умный дом —  анализирует температуру на улице и выставляет комфортную температуру в доме. Также стоят системы очистки, обезжелезивания и умягчения воды. А в стенах встроена система пылеудаления по всему дому.

В огороженном дворике организована зона барбекю. Стоит этот вариант 253,7 тысячи долларов.

Таунхаус около Севастопольского парка

В этом трехэтажном кирпичном доме 2006 года постройки несколько квартир. Его адрес — Псковская, 18. Рядом с домом — Севастопольский парк. 



В квартире четыре комнаты, ее общая площадь 175 квадратов, жилая — 93 метра. Кухня — 16 квадратов. Есть ванная комната для хозяев с душевой кабиной с функцией джакузи, гостевой санузел с ванной. Также есть кладовка, кабинет-гардеробная и большой балкон площадью около 12 квадратов.











В доме газовое отопление, центральная канализация и водопровод. Во дворе на участке организована зона отдыха. Территория дома ограждена и находится под видеонаблюдением, въезд и выезд на территорию через автоматические ворота. Есть гараж на два автомобиля. Квартира в этом таунхаусе обойдется в 218 тысяч долларов.

Таунхаус с баней в районе Ковальской Слободы

Этот таунхаус находится на втором Брестском переулке, до метро Ковальская Слобода — около трех километров.


В таунхаусе семь комнат, два этажа плюс цокольный и мансарда. Общая площадь — 240 квадратов, жилая — 123. Вот как выглядит интерьер и планировка:











Отопление в доме электрическое, вода центральная, разведена по дому. Земельный участок — 2,32 сотки, в частной собственности. Стоимость этого варианта 269,9 тысячи долларов

Стильный таунхаус за Национальной библиотекой

Таунхаус на улице Парниковой со стильным минималистичным ремонтом. Рядом — зеленая зона, Слепянская водная система и ТЦ Dana Mall. 




В прошлом году в доме заменили все коммуникации и электропроводку и сделали ремонт. На первом этаже находится просторная кухня площадью 35 квадратов. Из техники есть посудомойка Bosch, индукционная варочная панель, духовой шкаф, встроенная микроволновка и холодильник. На полу плитка под мрамор с подогревом.





На втором этаже две спальни — детская и взрослая комнаты. Здесь, как и на первом этаже, есть санузел — в нем установлена ванна.











В отдельном строении есть домашний кинотеатр и кабинет. 




Площадь участка — 5 соток. Стоит таунхаус 285 тысяч долларов.

Планируете покупку жилья? Уже думаете о том, что приобрести для ремонта и обустройства? Выбирая нужные вам товары, рассчитывайтесь картой Visa БСБ Банка и участвуйте в рекламной игре. Главный приз — поездка в Леголэнд в Дубае!


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интерес к таунхаусам в Минске постепенно растет, замечают эксперты. Такое жилье сочетает в себе плюсы и частного дома, и квартиры. И отлично подходит для тех, кто...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Много зелени, молодое окружение, сады и школы. Ищем квартиру от застройщика для семьи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

28.05.2024
Mir24.TV Belarus
29.05.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика