Почти частный дом. Собрали таунхаусы в Минске – есть варианты от 89 тысяч долларов

Источник материала: realt.by

Интерес к таунхаусам в Минске постепенно растет, замечают эксперты. Такое жилье сочетает в себе плюсы и частного дома, и квартиры. И отлично подходит для тех, кто пока не готов к своему коттеджу, но хотел бы иметь чуть больше свободы, чем в многоэтажных высотках на сотни квартир. Смотрим, какие квартиры в таунхаусах сегодня можно купить в столице.

60 квадратов за Уручьем Самый бюджетный вариант из нашей подборки находится по адресу Тяпинского, 9. Это одноэтажная квартира с террасой в двухэтажном доме. Формально дом находится за кольцевой, около станции Озерище. Но это практически Уручье, рядом с улицей Франциска Скорины.



Общая площадь — 60 квадратов, но жилой остается всего 14 квадратов — это спальня. Кухня занимает 14 метров. Еще 7 остается на прихожую, 8 на коридор, 7 на совмещенный санузел и 5 на котельную. Вот планировка:





В квартире классический ремонт в светлых тонах. В кухне над рабочей зоной есть окно. В санузле установлена душевая, есть стиральная машина.























Есть терраса и свой участок 6 соток. Продавец говорит, что дом расположен так, что при желании можно еще что-то достроить. К дому подведен газ. Отопление электрическое, оплата по льготному тарифу. Центральный водопровод и канализация. Рядом лес. Стоит квартира в этом таунхаусе 89 тысяч долларов.

Таунхаус в ярком квартале около метро «Кунцевщина» Про этот квартал ярких домиков недалеко от метро «Кунцевщина» вы могли слышать. В ярком квартале есть и многоэтажные дома, и двухэтажные таунхаусы на две семьи. Сейчас на Realt продается двухэтажная квартира по адресу первый переулок Тимошенко, 47.





В доме два этажа плюс цокольный. Общая площадь — 193 квадрата, жилая — 83. На цокольном этаже кухня, гостиная, постирочная и хозпомещение.













На первом этаже — прихожая, жилая комната, совмещенный санузел, кладовка и топочная. На втором — еще две жилые комнаты и санузел.























По всему дому проходит приточно-вытяжная система с очисткой и подогревом воздуха. Установлен умный дом — анализирует температуру на улице и выставляет комфортную температуру в доме. Также стоят системы очистки, обезжелезивания и умягчения воды. А в стенах встроена система пылеудаления по всему дому. В огороженном дворике организована зона барбекю. Стоит этот вариант 253,7 тысячи долларов.

Таунхаус около Севастопольского парка В этом трехэтажном кирпичном доме 2006 года постройки несколько квартир. Его адрес — Псковская, 18. Рядом с домом — Севастопольский парк.





В квартире четыре комнаты, ее общая площадь 175 квадратов, жилая — 93 метра. Кухня — 16 квадратов. Есть ванная комната для хозяев с душевой кабиной с функцией джакузи, гостевой санузел с ванной. Также есть кладовка, кабинет-гардеробная и большой балкон площадью около 12 квадратов.





















В доме газовое отопление, центральная канализация и водопровод. Во дворе на участке организована зона отдыха. Территория дома ограждена и находится под видеонаблюдением, въезд и выезд на территорию через автоматические ворота. Есть гараж на два автомобиля. Квартира в этом таунхаусе обойдется в 218 тысяч долларов.

Таунхаус с баней в районе Ковальской Слободы Этот таунхаус находится на втором Брестском переулке, до метро Ковальская Слобода — около трех километров.



В таунхаусе семь комнат, два этажа плюс цокольный и мансарда. Общая площадь — 240 квадратов, жилая — 123. Вот как выглядит интерьер и планировка:





















Отопление в доме электрическое, вода центральная, разведена по дому. Земельный участок — 2,32 сотки, в частной собственности. Стоимость этого варианта — 269,9 тысячи долларов.

Стильный таунхаус за Национальной библиотекой Таунхаус на улице Парниковой со стильным минималистичным ремонтом. Рядом — зеленая зона, Слепянская водная система и ТЦ Dana Mall.







В прошлом году в доме заменили все коммуникации и электропроводку и сделали ремонт. На первом этаже находится просторная кухня площадью 35 квадратов. Из техники есть посудомойка Bosch, индукционная варочная панель, духовой шкаф, встроенная микроволновка и холодильник. На полу плитка под мрамор с подогревом.









На втором этаже две спальни — детская и взрослая комнаты. Здесь, как и на первом этаже, есть санузел — в нем установлена ванна.





















В отдельном строении есть домашний кинотеатр и кабинет.







Площадь участка — 5 соток. Стоит таунхаус 285 тысяч долларов.

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