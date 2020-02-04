Эвакуированные из Китая белорусы пока остаются в Казахстане

Источник материала: Аргументы и факты

Из города Ухань (провинция Хубэй, КНР), закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, 2 февраля были эвакуированы 5 белорусских граждан. Как сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия БОРОДУН, специалисты посольства Беларуси в КНР при содействии Национального координационного центра экстренной медицины Минздрава Казахстана обеспечили доставку людей в Казахстан.

Представители Минздрава Казахстана заверили министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, что состояние пяти граждан из Беларуси вполне удовлетворительное. Все эвакуированные находятся в противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице столицы. Он расположен в 7 км от города. По сообщениям казахских коллег, клиника оснащена необходимыми технологиями инфекционной безопасности, диагностическим, лечебным и реанимационным оборудованием, укомплектована медицинским персоналом. Граждане, эвакуированные из Китая, будут находиться в данном учреждении до снятия карантина. Они пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию.

Белорусские граждане, которые проживают в Китае и хотят возвратиться на Родину, могут обратиться за содействием в белорусское посольство по телефону +86 155 1061 8510.

Минздрав Беларуси также намерен провести дополнительные переговоры с коллегами из Казахстана для решения вопроса о транспортировке белорусских граждан на родину. На сегодняшний день лишь немногие из них высказали желание покинуть КНР. Достигнута договоренность, что они будут эвакуированы при содействии Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной республике авиалиниями Казахстана и России.