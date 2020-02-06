ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Санитарные и медслужбы Бреста продемонстрировали готовность к борьбе с коронавирусом

06.02.2020 16:46 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте сегодня прошли совместные учения по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Санитарные и медслужбы Бреста продемонстрировали готовность к борьбе с коронавирусом

Практическая часть учений прошла на базе инфекционного отделения областной больницы. Именно сюда экипированная в спецкостюмы бригада скорой медицинской помощи доставила с пограничного пункта пропуска "пациентку". Женщина находилась в биологической капсуле. Транспортировочная камера снабжена определенным механизмом воздухообмена. Через специальные отверстия в капсуле медики могут проводить необходимые манипуляции: послушать больную, померить давление, снять кардиограмму.

Санитарные и медслужбы Бреста продемонстрировали готовность к борьбе с коронавирусом

По легенде, брестчанка последние 10 дней находилась в командировке в КНР, откуда самолетом прилетела в Варшаву. Уже по дороге домой она почувствовала недомогание: появились кашель, слабость, головная боль. Об этом женщина сообщила при опросе пограничнику, который оперативно пригласил на место сотрудника санитарно-карантинного пункта. При помощи тепловизора тот провел термометрию и установил повышение температуры до 38,5 градуса.

Санитарные и медслужбы Бреста продемонстрировали готовность к борьбе с коронавирусом

"Появилось подозрение об инфицировании пациентки. Был введен оперативный план, предусматривающий согласованные действия санитарной и медицинской служб. На погранпереходе, откуда доставили пациентку, противоэпидемическая и дезинфекционная бригады Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии провели комплекс мероприятий: изолировали и обработали автомобиль пациентки, а также места, которые она могла посещать, определили круг контактных лиц", - прокомментировала главный врач областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Елена Ильяшева.

Санитарные и медслужбы Бреста продемонстрировали готовность к борьбе с коронавирусом

Пациентку поместили в изолированный бокс инфекционного отделения больницы, который оборудован индивидуальным медицинским постом и обеспечивает полную изоляцию пациента с подозрением на особо опасную инфекцию. Врачи провели первичный осмотр, взяли необходимый биологический материал. Его необходимо будет оперативно доставить для анализа в РНПЦ микробиологии и эпидемиологии в Минске. Как правило, ответ приходит в течение суток.

Санитарные и медслужбы Бреста продемонстрировали готовность к борьбе с коронавирусом

"Отделение рассчитано на 120 коек. При необходимости, если это будет массовое поступление, мы можем обеспечить госпитализацию такого количества пациентов. При поступлении еще большего количества у нас есть план перепрофилирования и по городу, и по области. Это предусмотрено планом развертывания так называемого карантинного госпиталя для госпитализации пациентов с болезнью, имеющей международное значение", - отметил заведующий инфекционным отделением Брестской областной больницы Николай Сулевский.

Санитарные и медслужбы Бреста продемонстрировали готовность к борьбе с коронавирусом

Как сообщил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор Михаловский, в связи с ситуацией с коронавирусом в области были обследованы 23 человека. Они обратились к медикам после возвращения из Китая, Таиланда, других стран Юго-Восточной Азии. "В 13 случаях уже есть подтверждение отрицательного ответа, еще 10 - в работе. В течение сегодняшнего дня получим ответ, - сказал Виктор Михаловский. - Также были три случая в Бресте и Барановичах, когда вернувшиеся после отдыха в Китае и Таиланде пациенты поступали с повышенной температурой. Ни в одном случае наличие коронавируса не подтвердилось. У них была острая респираторная инфекция, они уже пролечены и выписаны домой".

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Бресте сегодня прошли совместные учения по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Беларуси, передает корреспондент...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Коронавирус уже в Бресте? Без паники: это медики проводят учения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

Свежие газеты

05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика