|
Самолёт с гуманитарной помощью вылетел в Китай из Минска
30.01.2020 12:21 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
Белорусский военно-транспортный самолёт с гуманитарной помощью вылетел в Китай.
По распоряжению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко Беларусь окажет гуманитарную помощь Китайской Народной Республике в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский военно-транспортный самолёт с гуманитарной помощью вылетел в Китай
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)