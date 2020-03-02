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В США «окрестили» новейший прибрежный корабль, который специалисты называют «абсолютно неудачным»

02.03.2020 13:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

29 февраля в США прошла церемония "крещения" новейшего прибрежного боевого корабля (Littoral Combat Ship, LCS). Боевая единица получила имя USS Cooperstown. Об этом сообщает defence-blog.

В США «окрестили» новейший прибрежный корабль, который специалисты называют «абсолютно неудачным»
Иллюстративное фото. Источник: news.usni.org

Корабль был спущен на воду 19 января, ходовые испытания судна начнутся в конце 2020 года. По словам Джо Ди Пьетро, вице-президента компании «Локхид Мартин», универсальность, скорость и огневая мощь прибрежных кораблей делает их важным элементом военно-морской силы.

Правда, в реальности перспективы LCS не столь блестящи. Многие эксперты называют этот класс кораблей абсолютно неудачным и равно непригодным для выполнения любых задач.

Военные моряки США, судя по всему, тоже не рады. Так, в феврале нынешнего года ВМС страны объявил о желании списать первые четыре из прибрежных кораблей, притом что они были введены в строй не ранее чем 12 лет назад (по морским меркам это смешной срок службы). Военный обозреватель известного портала The Drive Тайлер Роговей отметил, что это доказательство того, что LCS себя не оправдали и вообще достаточно плохи.

 
 
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29 февраля в США прошла церемония "крещения" новейшего прибрежного боевого корабля (Littoral Combat Ship, LCS). Боевая единица получила имя USS Cooperstown. Об этом сообщает defence-blog.
 
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