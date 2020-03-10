Американское издание рассказало, почему витамин С не поможет против коронавируса

Источник материала: IT.Tut.by

Издание Live Science задалось вопросом, помогает ли витамин С бороться с коронавирусом, и пришло к выводу, что это «крайне маловероятно».



Фото: pixabay.com

Многие люди при простуде употребляют витамин С — в виде добавок или же цитрусовых — пытаясь таким образом «повысить» свой иммунитет. Однако добавки с витамином С не предотвращают простуду у большинства людей. И еще меньше доказательств того, что они обеспечивают иммунитет против вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

Мы рассказывали ранее, что идею приема витамина С как иммуностимулирующего препарата ввел Нобелевский лауреат Лайнус Полинг. Он считал, что прием больших доз витамина может предотвратить не только простуду, но и рак и болезни сердца.

Несмотря на то, что его смелые заявления не подтвердились в 70-х годах, последние исследования показывают , что добавки с витамином С действительно несколько сокращают продолжительность простудных заболеваний среди населения. А именно — на 8% у взрослых и на 14% у детей. На деле это значит, что прием витамина С помогает сократить продолжительность простуды примерно на один день. При этом суточная доза для участников эксперимента составляла не менее 200 мг.

Некоторые из исследований, рассмотренных в обзоре 2013 года, включали людей, испытывающих сильные физические нагрузки, в том числе марафонцев и солдат, проходящих тренировки в Арктике. Те, кто принимал витамин С, простужались почти в два раза реже, чем те, кто не принимал такие добавки. Но в основном эти добавки не предотвращали насморк.

Аналогичным образом, нет данных, свидетельствующих о том, что добавки с витамином С могут хоть как-то помочь в профилактике COVID-19. Об этом в интервью New York Times Parenting сказал доктор Уильям Шаффнер (William Schaffner), профессор в Медицинском центре Университета Вандербильта.

Но хотя витамин С не может предотвратить простуду, он все же важен для нашего здоровья. Согласно отчету 2017 года в журнале Nutrients, он поддерживает нормальную функцию иммунной системы.

Витамин С действует как антиоксидант, то есть нейтрализует свободные радикалы, образующиеся в результате нормального обмена веществ в организме и воздействия внешних факторов, включая ультрафиолетовое излучение и загрязнение воздуха. Свободные радикалы — это заряженные частицы, которые могут повредить клетки, ткани и генетический материал и, таким образом, вызвать воспаление.

Кроме того, витамин С помогает активировать несколько ключевых ферментов в организме, которые синтезируют гормоны и вырабатывают коллаген — белок, содержащийся в коже и соединительных тканях. Эти гормоны помогают контролировать реакцию сердечно-сосудистой системы на тяжелые инфекции, а коллаген защищает кожу от травм.

Витамин С также способен укреплять мембраны в коже и соединительной ткани и, говоря по-простому, помогает запустить эффективный иммунный ответ при минимальном ущербе для организма.

Организм не может самостоятельно вырабатывать витамин С или эффективно хранить его, поэтому лучший способ удовлетворить свои ежедневные потребности — это употреблять богатые витаминами фрукты, овощи и обогащенные продукты.

Как правило, взрослым мужчинам рекомендуется принимать не менее 90 мг в день, а взрослым женщинам — не менее 75 мг. Курильщики должны добавить 35 мг к рекомендуемой дозе.

При этом высокие дозы витамина С, больше 2000 мг, способны вызвать тошноту, диарею и боль в животе. Кроме того, людям, у которых в прошлом были оксалатные камни в почках, следует избегать добавления этого вещества, так как оно может усиливать образование этих типов камней.

Издание отмечает, что нет никаких свидетельств, будто так называемые «добавки для повышения иммунитета», например, цинк, зеленый чай или эхинацея, помогают предотвратить заражение коронавирусом. Медицина до сих пор не знает точно , как можно повлиять на иммунную систему, не говоря уже про добавки, которые способны оказывать влиять на нашем здоровье самым разным способом.

Поэтому перед началом приема тех или иных витаминов нужно обязательно проконсультироваться с врачом.