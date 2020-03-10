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Американское издание рассказало, почему витамин С не поможет против коронавируса
10.03.2020 15:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Издание Live Science
Многие люди при простуде употребляют витамин С — в виде добавок или же цитрусовых — пытаясь таким образом «повысить» свой иммунитет. Однако добавки с витамином С не предотвращают простуду у большинства людей. И еще меньше доказательств того, что они обеспечивают иммунитет против вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.
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Несмотря на то, что его смелые заявления не подтвердились в 70-х годах, последние исследования
Некоторые из исследований, рассмотренных в
Аналогичным образом, нет данных, свидетельствующих о том, что добавки с витамином С могут хоть как-то помочь в профилактике COVID-19. Об этом в интервью New York Times Parenting
Но хотя витамин С не может предотвратить простуду, он все же важен для нашего здоровья. Согласно
Витамин С действует как антиоксидант, то есть нейтрализует свободные радикалы, образующиеся в результате нормального обмена веществ в организме и воздействия внешних факторов, включая ультрафиолетовое излучение и загрязнение воздуха. Свободные радикалы — это заряженные частицы, которые могут повредить клетки, ткани и генетический материал и, таким образом, вызвать воспаление.
Кроме того, витамин С помогает активировать несколько ключевых ферментов в организме, которые синтезируют гормоны и вырабатывают коллаген — белок, содержащийся в коже и соединительных тканях. Эти гормоны помогают контролировать реакцию сердечно-сосудистой системы на тяжелые инфекции, а коллаген защищает кожу от травм.
Витамин С также
Организм
Как правило, взрослым мужчинам рекомендуется принимать не менее 90 мг в день, а взрослым женщинам — не менее 75 мг. Курильщики должны добавить 35 мг к рекомендуемой дозе.
При этом высокие дозы витамина С, больше 2000 мг, способны вызвать тошноту, диарею и боль в животе. Кроме того, людям, у которых в прошлом были оксалатные камни в почках, следует избегать добавления этого вещества, так как оно может усиливать образование этих типов камней.
Издание отмечает, что нет никаких свидетельств, будто так называемые «добавки для повышения иммунитета», например, цинк, зеленый чай или эхинацея, помогают предотвратить заражение коронавирусом. Медицина до сих пор
Поэтому перед началом приема тех или иных витаминов нужно обязательно проконсультироваться с врачом.
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Издание Live Science задалось вопросом, помогает ли витамин С бороться с коронавирусом, и пришло к выводу, что это «крайне маловероятно».
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