Один день из жизни следователя: дежурные сутки провели в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

С 23 по 24 января 2020 года мы провели дежурные сутки вместе со следователем Брестского межрайонного отдела Следственного комитета Ильей Шелудько.





09.00 В этот раз проект #дежурныесутки принимает город Брест - областной центр с тысячелетней историей в юго-западной части Беларуси.

Следователь Брестского межрайонного отдела Илья Шелудько уже вооружился, прошел инструктаж перед заступлением на дежурство и в готовности выехать на место происшествия для выполнения первоначальных следственных действий. Посмотрим, какими будут эти #дежурныесутки в Бресте!





12.15 Поступило сообщение от сотрудника банка о том, что во время валютно-обменной операции женщина передала 100-долларовую купюру, которая вызывает сомнение в ее подлинности. Следственно-оперативная группа отправляется на место происшествия. Проведены певоначальные проверочные мероприятия в отделении банка, а также по месту жительства женщины. Изъятая банкнота направлена для проведения технико-криминалистической экспертизы.





18.00 Из больницы поступило сообщение о том, что к ним с тяжкими травмами поступил мужчина. Человек, который вызвал скорую помощь, пояснил, что мужчина споткнулся на ступеньках тротуара и упал, ударившись головой о бетонную плитку. По указанному сообщению на место происшествия и в больницу выбыла следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка.





21.10 Илья Шелудько рассказал об уголовных делах, которые находились у него в производстве в разное время. В его следственной практике есть и мошенничество, и разбои, и причинение тяжких телесных повреждений. Разве что ДТП Илья никогда не расследовал - для этого в отделе есть специализирующиеся на этом следователи.





00.30 От работников скорой помощи поступило сообщение, что в одном из частных домов скончался мужчина. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, которой проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники погибшего и соседи. Следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По данному факту проводится проверка.





03.40 Очередной выезд следователя Ильи Шелудько снова пришелся на телесные повреждения, с которыми был госпитализирован местный житель. Сам он для контакта практически недоступен - не может назвать даже имя и фамилию, путается в датах и днях недели. Следователям предстоит установить обстоятельства его травмирования.





09.00 Завершились дежурные сутки в Брестском межрайонном отделе Следственного комитета. За сутки следователи отдела 12 раз выбывали на места происшествий, возбуждено два уголовных дела. Следователь Илья Шелудько выезжал на места происшествий пять раз, по результатам выездов было возбуждено одно уголовное дело, назначено проведение четырех экспертиз, опрошены и допрошены более 15 человек. Сегодня на новые сутки заступила новая смена.



