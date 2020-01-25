ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Один день из жизни следователя: дежурные сутки провели в Бресте

25.01.2020 10:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

С 23 по 24 января 2020 года мы провели дежурные сутки вместе со следователем Брестского межрайонного отдела Следственного комитета Ильей Шелудько.

Один день из жизни следователя: дежурные сутки провели в Бресте

09.00 В этот раз проект #дежурныесутки принимает город Брест - областной центр с тысячелетней историей в юго-западной части Беларуси.

Следователь Брестского межрайонного отдела Илья Шелудько уже вооружился, прошел инструктаж перед заступлением на дежурство и в готовности выехать на место происшествия для выполнения первоначальных следственных действий. Посмотрим, какими будут эти #дежурныесутки в Бресте!


12.15 Поступило сообщение от сотрудника банка о том, что во время валютно-обменной операции женщина передала 100-долларовую купюру, которая вызывает сомнение в ее подлинности. Следственно-оперативная группа отправляется на место происшествия. Проведены певоначальные проверочные мероприятия в отделении банка, а также по месту жительства женщины. Изъятая банкнота направлена для проведения технико-криминалистической экспертизы.


18.00 Из больницы поступило сообщение о том, что к ним с тяжкими травмами поступил мужчина. Человек, который вызвал скорую помощь, пояснил, что мужчина споткнулся на ступеньках тротуара и упал, ударившись головой о бетонную плитку. По указанному сообщению на место происшествия и в больницу выбыла следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка.


21.10 Илья Шелудько рассказал об уголовных делах, которые находились у него в производстве в разное время. В его следственной практике есть и мошенничество, и разбои, и причинение тяжких телесных повреждений. Разве что ДТП Илья никогда не расследовал - для этого в отделе есть специализирующиеся на этом следователи.


00.30 От работников скорой помощи поступило сообщение, что в одном из частных домов скончался мужчина. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, которой проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники погибшего и соседи. Следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По данному факту проводится проверка.


03.40 Очередной выезд следователя Ильи Шелудько снова пришелся на телесные повреждения, с которыми был госпитализирован местный житель. Сам он для контакта практически недоступен - не может назвать даже имя и фамилию, путается в датах и днях недели. Следователям предстоит установить обстоятельства его травмирования.


09.00 Завершились дежурные сутки в Брестском межрайонном отделе Следственного комитета. За сутки следователи отдела 12 раз выбывали на места происшествий, возбуждено два уголовных дела. Следователь Илья Шелудько выезжал на места происшествий пять раз, по результатам выездов было возбуждено одно уголовное дело, назначено проведение четырех экспертиз, опрошены и допрошены более 15 человек. Сегодня на новые сутки заступила новая смена.


 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  С 23 по 24 января 2020 года мы провели дежурные сутки вместе со следователем Брестского межрайонного отдела Следственного комитета Ильей Шелудько. 09.00 В этот раз...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
О массовой драке рядом с магазином Санта (Монтана) сообщают очевидцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

Свежие газеты

24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
25.01.2020
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (ЧП)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика