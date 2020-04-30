В д.Ямно вчера горел сарай. Строение полностью уничтожено, есть версия о причинах

Источник материала: Виртуальный Брест

В числе главных причин, по которым возникают пожары, было и остается неосторожное обращение с огнем. Примеры легкомысленного поведения подобного рода встречаются, увы, регулярно.





29 апреля диспетчеру МЧС поступило сообщение о пожаре в хозяйственном строении в деревне Ямно Брестского района. По прибытии к месту вызова спасателей установлено, что хозяйственное строение полностью охвачено огнем, хозяева находились на улице. В результате пожара огнем уничтожены кровля и перекрытие, повреждены стены и имущество, пострадавших нет.





Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора со стороны родственника хозяина.





Пожары по причине неосторожного обращения с огнем всегда связаны с легкомысленностью и рассеянностью человека. Очевидно, полностью избежать подобных происшествий никогда не удастся. Однако снизить вероятность пожара вполне возможно. Все, что для этого нужно - простая сознательность.





При сжигании мусора и разведении костров необходимо соблюдать правила пожарной безопасности: развести огонь и приготовить пищу можно в безветренную погоду, постоянно контролируя процесс горения, не забыв о средствах пожаротушения (огнетушитель, емкость с водой, лопата и другое); необходимо помнить, что размещать костры допускается на расстоянии не менее 10 метров от зданий, 20 метров от лесных массивов и 30 метров от скирд сена и соломы; в случае мангалов – это не менее 4 метров от зданий; не следует разводить костры без особой надобности; запрещается разведение костров в хвойных молодняках, вблизи деревьев, на лесосеках, захламленных порубочными остатками, на торфяниках и участках с сухой травой, мхом, в лесопосадках; разжигать костры можно только в установленных местах; покидая место отдыха, обязательно потушите костер; если не найдется поблизости воды, тщательно засыпьте его землей; не отходите от костра, пока угли не затухнут.