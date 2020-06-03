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14 лет лишения свободы за галлюциногенные грибы

03.06.2020 10:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пинская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении В., которому инкриминирован незаконный оборот психотропных веществ.

14 лет лишения свободы за галлюциногенные грибы

Как установлено, В. незаконно с целью сбыта посеял и вырастил в специально оборудованном гараже г.Пинска грибы с псилоцином и/или псилоцибином в своем составе, отнесенные к особо опасным психотропным веществам растительного происхождения.

Впоследствии обвиняемый переместил названный психотроп в отделение почтовой связи «Логишин», откуда в международном почтовом отправлении пытался дальше направить его в Российскую Федерацию.

14 лет лишения свободы за галлюциногенные грибы

Свой преступный умысел В. не довел до конца по независящим от него обстоятельствам: запрещенную к обороту субстанцию изъяли сотрудники милиции в одном из столичных почтовых отделений.

Действия обвиняемого квалифицированы как:

- незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и пересылка особо опасных психотропных веществ по ч.3 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

- посев и выращивание в целях сбыта запрещенных к возделыванию грибов, содержащих психотропные вещества, по ч.2 ст.329 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

- покушение на незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь особо опасных психотропных веществ по ч.1 ст.14 и ч.2 ст.328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Пинского раойна и г.Пинска назначил В. наказание по совокупности преступлений в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Брестского областного суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь от 18 мая 2020 года «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» В. освобожден от назначенного наказания частично – сроком на 1 год.

14 лет лишения свободы за галлюциногенные грибы

14 лет лишения свободы за галлюциногенные грибы

14 лет лишения свободы за галлюциногенные грибы 14 лет лишения свободы за галлюциногенные грибы 14 лет лишения свободы за галлюциногенные грибы 14 лет лишения свободы за галлюциногенные грибы 14 лет лишения свободы за галлюциногенные грибы
14 лет лишения свободы за галлюциногенные грибы 14 лет лишения свободы за галлюциногенные грибы 14 лет лишения свободы за галлюциногенные грибы 14 лет лишения свободы за галлюциногенные грибы

14 лет лишения свободы за галлюциногенные грибы

 
 
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  Пинская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении В., которому инкриминирован незаконный оборот...
 
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