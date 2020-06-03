14 лет лишения свободы за галлюциногенные грибы

Источник материала: Виртуальный Брест

Пинская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении В., которому инкриминирован незаконный оборот психотропных веществ.





Как установлено, В. незаконно с целью сбыта посеял и вырастил в специально оборудованном гараже г.Пинска грибы с псилоцином и/или псилоцибином в своем составе, отнесенные к особо опасным психотропным веществам растительного происхождения.

Впоследствии обвиняемый переместил названный психотроп в отделение почтовой связи «Логишин», откуда в международном почтовом отправлении пытался дальше направить его в Российскую Федерацию.





Свой преступный умысел В. не довел до конца по независящим от него обстоятельствам: запрещенную к обороту субстанцию изъяли сотрудники милиции в одном из столичных почтовых отделений.

Действия обвиняемого квалифицированы как:

- незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и пересылка особо опасных психотропных веществ по ч.3 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

- посев и выращивание в целях сбыта запрещенных к возделыванию грибов, содержащих психотропные вещества, по ч.2 ст.329 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

- покушение на незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь особо опасных психотропных веществ по ч.1 ст.14 и ч.2 ст.328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Пинского раойна и г.Пинска назначил В. наказание по совокупности преступлений в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Брестского областного суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь от 18 мая 2020 года «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» В. освобожден от назначенного наказания частично – сроком на 1 год.