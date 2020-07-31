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Работники предприятия БЖД подозреваются в хищении на 40 тысяч рублей

31.07.2020 16:05 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Работники одного из предприятий Белорусской железной дороги подозреваются в крупном хищении на 40 тысяч рублей. По информации милиции, они действовали в сговоре с представителями еще одной организации и двумя руководителями частных фирм из Витебска. Речь идет о комплектующих стрелочного перевода, которые принадлежат Минской дистанции пути. Как сообщается, партия узлов и агрегатов приобреталась в рамках госзакупки для обновления железнодорожного полотна на одном из объектов. Однако  реконструкцию провели лишь по документам, а фактически  приобретенный товар был вывезен с предприятия и направлялся витебским коммерсантам. Те планировали перепродать похищенное госпредприятиям, однако замысел не сбылся. Взяли подозреваемых с поличным.
 
Теги: Витебск
 
 
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Работники одного из предприятий Белорусской железной дороги подозреваются в крупном хищении на 40 тысяч рублей. По информации милиции, они действовали в сговоре с...
 
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