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Внезапно шагнул на рельсы. В Оршанском районе под колесами рельсового автобуса погиб мужчина
Источник материала: Tut.by
Трагедия произошла днем 30 июля на железнодорожном перегоне Хлюстино — Хлусово Оршанского района: под колесами рельсового автобуса (одновагонного дизель-поезда) погиб 62-летний мужчина,
Машинист рельсового автобуса рассказал, что заметил мужчину, который шел к железнодорожному полотну. Водитель подал несколько звуковых сигналов и сбросил скорость.
Однако мужчина не только не отошел от путей, а внезапно шагнул на рельсы. Он погиб.
Проводится проверка.
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Трагедия произошла днем 30 июля на железнодорожном перегоне Хлюстино - Хлусово Оршанского района.
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