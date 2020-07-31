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Внезапно шагнул на рельсы. В Оршанском районе под колесами рельсового автобуса погиб мужчина

31.07.2020 16:40 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трагедия произошла днем 30 июля на железнодорожном перегоне Хлюстино — Хлусово Оршанского района: под колесами рельсового автобуса (одновагонного дизель-поезда) погиб 62-летний мужчина, сообщает милиция региона.


Рельсовый автобус. Иллюстративное фото

Машинист рельсового автобуса рассказал, что заметил мужчину, который шел к железнодорожному полотну. Водитель подал несколько звуковых сигналов и сбросил скорость.

Однако мужчина не только не отошел от путей, а внезапно шагнул на рельсы. Он погиб.

Проводится проверка.

 
 
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Трагедия произошла днем 30 июля на железнодорожном перегоне Хлюстино - Хлусово Оршанского района.
 
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