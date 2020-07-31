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В СК рассказали о личности стрелявшего в начальника ГАИ. Оружие было сделано из картона
31.07.2020 16:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В минувший понедельник в Бресте мужчина
История с незарегистрированным мопедом
Официальный представитель
Известно, что пенсионер несколько лет назад купил старый мопед. Документы сгорели в пожаре. Оформлением мужчина не стал заниматься. Когда его остановил сотрудник
Мужчина вновь посчитал такое решение несправедливым, пришел в ОПИ, попытался в очередной раз рассказать сотрудникам, как все было на самом деле. Но в отделе, по словам обвиняемого, сказанным в суде, «никто не хотел слушать». Он достал из пакета бутылку с бензином, быстро выплеснул содержимое на голову 28-летнему судоисполнителю. Как потом выяснилось, молодой человек не рассматривал это дело. На суде мужчина убеждал, что не собирался никого поджигать. Его признали виновным в угрозе насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, «с целью мести» (ч. 1 ст. 366 УК РБ). До суда он содержался под стражей и под домашним арестом. Его отпустили в зале суда.
Покушение на убийство
В понедельник же он пришел в здание ГАИ с самодельным устройством, производящим выстрелы. «Оно было изготовлено из картона, — было озвучено в эфире. — В Минском ГАИ стоят рамки металлодетектора, и просто так не войдешь, в Бресте, видимо, более доверительные отношения. Мужчина произвел несколько выстрелов. Сотрудник не пострадал, успел отклониться. Стрелявшего задержал коллега руководителя. Были назначены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, подозреваемый помещен в стационар».
«От дачи показаний в ходе допроса подозреваемый отказался, — дополнила официальный представитель
«Пенсионер проживает в деревне Брестского района, — рассказала о личности подозреваемого Юлия Гончарова. — В прошлом году он привлекался к уголовной ответственности за нападение на судебного исполнителя. В период с 1968 года по 1985-й он три раза привлекался к уголовной ответственности: за „изнасилование, совершенное группой лиц“, за „злостное уклонение от уплаты алиментов“ и за „причинение менее тяжкого телесного повреждения“ (по УК СССР)».
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и п. 10 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности) УК РБ. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертной казни. Более мягкой альтернативы лишению свободы статьи не предусматривает.
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В минувший понедельник в Бресте мужчина зашел в кабинет начальника межрайонного отдела ГАИ во время личного приема и открыл по нему огонь. Мужчина достал...
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