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В СК рассказали о личности стрелявшего в начальника ГАИ. Оружие было сделано из картона

31.07.2020 16:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В минувший понедельник в Бресте мужчина зашел в кабинет начальника межрайонного отдела ГАИ во время личного приема и открыл по нему огонь. Мужчина достал самодельное устройство, направил его в сторону должностного лица и произвел несколько выстрелов. Как сообщили в СК, сотрудник среагировал на ситуацию и успел уклониться, а стрелявшего задержал коллега руководителя. Стали известны и другие подробности инцидента.

В СК рассказали о личности стрелявшего в начальника ГАИ. Оружие было сделано из картона

История с незарегистрированным мопедом

Официальный представитель СК Юлия Гончарова в передаче «Причины и следствие» на «Радио Минск» подтвердила информацию о предыстории конфликта.

Известно, что пенсионер несколько лет назад купил старый мопед. Документы сгорели в пожаре. Оформлением мужчина не стал заниматься. Когда его остановил сотрудник ГАИ, на него наложили штраф в одну базовую. Штраф мужчина не уплатил, так как считал его несправедливым. Поскольку штраф не был уплачен вовремя, сумма возросла в несколько раз. Отдел принудительного исполнения направил протокол в управление по труду, где владельцу незарегистрированного мопеда автоматически урезали очередную выплату пенсии.

В СК рассказали о личности стрелявшего в начальника ГАИ. Оружие было сделано из картона

Мужчина вновь посчитал такое решение несправедливым, пришел в ОПИ, попытался в очередной раз рассказать сотрудникам, как все было на самом деле. Но в отделе, по словам обвиняемого, сказанным в суде, «никто не хотел слушать». Он достал из пакета бутылку с бензином, быстро выплеснул содержимое на голову 28-летнему судоисполнителю. Как потом выяснилось, молодой человек не рассматривал это дело. На суде мужчина убеждал, что не собирался никого поджигать. Его признали виновным в угрозе насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, «с целью мести» (ч. 1 ст. 366 УК РБ). До суда он содержался под стражей и под домашним арестом. Его отпустили в зале суда.

В СК рассказали о личности стрелявшего в начальника ГАИ. Оружие было сделано из картона

В СК рассказали о личности стрелявшего в начальника ГАИ. Оружие было сделано из картона

Покушение на убийство

В понедельник же он пришел в здание ГАИ с самодельным устройством, производящим выстрелы. «Оно было изготовлено из картона, — было озвучено в эфире. — В Минском ГАИ стоят рамки металлодетектора, и просто так не войдешь, в Бресте, видимо, более доверительные отношения. Мужчина произвел несколько выстрелов. Сотрудник не пострадал, успел отклониться. Стрелявшего задержал коллега руководителя. Были назначены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, подозреваемый помещен в стационар».

В СК рассказали о личности стрелявшего в начальника ГАИ. Оружие было сделано из картона

«От дачи показаний в ходе допроса подозреваемый отказался, — дополнила официальный представитель СК. — Однако сразу после задержания сказал (зафиксировано на видео), что хотел отомстить милиционеру за то, что его привлекли к административной ответственности за участие в дорожном движении на мопеде, который не прошел государственную регистрацию. Также тогда у водителя не было договора обязательного страхования».

В СК рассказали о личности стрелявшего в начальника ГАИ. Оружие было сделано из картона

«Пенсионер проживает в деревне Брестского района, — рассказала о личности подозреваемого Юлия Гончарова. — В прошлом году он привлекался к уголовной ответственности за нападение на судебного исполнителя. В период с 1968 года по 1985-й он три раза привлекался к уголовной ответственности: за „изнасилование, совершенное группой лиц“, за „злостное уклонение от уплаты алиментов“ и за „причинение менее тяжкого телесного повреждения“ (по УК СССР)».

В СК рассказали о личности стрелявшего в начальника ГАИ. Оружие было сделано из картона

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и п. 10 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности) УК РБ. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертной казни. Более мягкой альтернативы лишению свободы статьи не предусматривает.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  В минувший понедельник в Бресте мужчина зашел в кабинет начальника межрайонного отдела ГАИ во время личного приема и открыл по нему огонь. Мужчина достал...
 
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