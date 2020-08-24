Силовики задержали членов Координационного совета Ковалькову и Дылевского

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг - Sputnik. Силовики задержали членов президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову Сергея Дылевского, эту информацию подтвердили в самом КС.

© Sputnik / Виктор Толочко Лидер стачечного комитета МТЗ Cергей Дылевский

На минувшей неделе в отношении Координационного совета было возбуждено уголовное дело по подозрению в попытках захвата власти.

В понедельник стало известно о задержании двух членов президиума совета - политика Ольги Ковальковой и лидера стачкома МТЗ Сергея Дылевского. Причина их задержания пока неизвестна.

Координационный совет был создан по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской. Цели организации - проведение повторных выборов, освобождение политических заключенных и расследования по фактам насилия со стороны силовиков в отношении протестующих.

В состав президиума , помимо Дылевского и Ковальковой, входят экс-дипломат Павел Латушко, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, медиатор Лилия Власова, юрист Максим Знак и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.

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