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Силовики задержали членов Координационного совета Ковалькову и Дылевского

24.08.2020 11:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг - Sputnik. Силовики задержали членов президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову Сергея Дылевского, эту информацию подтвердили в самом КС.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лидер стачечного комитета МТЗ Cергей Дылевский

На минувшей неделе в отношении Координационного совета было возбуждено уголовное дело по подозрению в попытках захвата власти.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В понедельник стало известно о задержании двух членов президиума совета - политика Ольги Ковальковой и лидера стачкома МТЗ Сергея Дылевского. Причина их задержания пока неизвестна.

Координационный совет был создан по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской. Цели организации - проведение повторных выборов, освобождение политических заключенных и расследования по фактам насилия со стороны силовиков в отношении протестующих.

В состав президиума, помимо Дылевского и Ковальковой, входят экс-дипломат Павел Латушко, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, медиатор Лилия Власова, юрист Максим Знак и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.

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Теги: Минск
 
 
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Оба входят в президиум Координационного совета, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело.
 
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