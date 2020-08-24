|
Силовики задержали членов Координационного совета Ковалькову и Дылевского
24.08.2020 11:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг - Sputnik. Силовики задержали членов президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову Сергея Дылевского, эту информацию подтвердили в самом КС.
© Sputnik / Виктор Толочко
Лидер стачечного комитета МТЗ Cергей Дылевский
На минувшей неделе в отношении Координационного совета было
© Sputnik / Виктор Толочко
В понедельник стало известно о задержании двух членов президиума совета - политика Ольги Ковальковой и лидера стачкома МТЗ Сергея Дылевского. Причина их задержания пока неизвестна.
Координационный совет был
В
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оба входят в президиум Координационного совета, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)