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BELWEST. Успейте купить модную качественную обувь, стильные сумки, джинсы, куртки, ремни и многое другое по самой выгодной цене!
Источник материала: Mlife
Успейте купить модную качественную обувь, стильные сумки, джинсы, куртки, ремни и многое другое по самой выгодной цене!
Ближайший к Вам магазин можно найти по адресу: ул. Интернациональная, д. 96А.
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BELWEST – это европейский обувной бренд, основанный немецким концерном SALAMANDER более 30 лет назад. Сегодня это также сеть мультибрендовых магазинов, которая насчитывает более 400 магазинов в Беларуси и России.
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3. Оригинальные кеды, кроссовки, ботинки от мировых спортивных брендов
Коллекция обуви для мальчиков и девочек – это только надежные и стильные модели обуви, созданные с учетом анатомических особенностей детской стопы, из качественной натуральной кожи, с применением инновационных технологий. В ассортименте представлены сапожки, ботиночки, кеды и кроссовки, полусапоги, туфли и сандалии BELWEST, GEOX, Jenci, Lotto, Skechers.
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Любите онлайн шопинг? – Купите понравившуюся пару в интернет-магазине
Великолепное качество, большой выбор моделей обуви разных размеров и полноты стопы, гарантия, легкий возврат и обмен товара, возможность оплатить картой рассрочки, отказаться от заказа, оплатить после бесплатной примерки сделают ваш шопинг самым приятным и выгодным.
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BELWEST. Успейте купить модную качественную обувь, стильные сумки, джинсы, куртки, ремни и многое другое по самой выгодной цене!
BELWEST – это европейский обувной бренд, основанный немецким концерном SALAMANDER более 30 лет назад. Сегодня это также сеть мультибрендовых магазинов, которая...
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