Источник материала: Новости Волковыска

Беларусь и Казахстан достигли договоренностей по расширению воздушного сообщения. Отмечается, что между странами будет увеличено количество прямых рейсов.

В рамках режима «открытого неба» было увеличено количество частот между Казахстаном и Беларусью, а также назначенным авиакомпаниям обеих стран предоставлена возможность заключать коммерческие соглашения по совместному использованию кодов при выполнении рейсов.

«Увеличено количество частот между двумя странами, а также назначенным авиакомпаниям обеих стран предоставлена возможность заключать коммерческие соглашения по совместному использованию кодов при выполнении рейсов», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Отмечается, что по итогам достигнутых договоренностей авиакомпания "Белавиа" увеличит рейсы из Минска в Алматы с 5 до 7 рейсов в неделю, а также с летнего периода 2020 года откроет регулярный рейс в Актау с частотой 3 рейса в неделю.