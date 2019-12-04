Источник материала: Новости Волковыска

Многие знают Романа Попова по роли нерасторопного Игоря Мухича из всенароднолюбимого сериала «Полицейский с Рублевки». Неожиданно для всех Попов заявил, что похудел на целых 40 килограмм.

Роман Попов реализует свой творческий потенциал в комедийном жанре. Ранее он принимал участие в составе одной из команд КВН. После продолжил пробовать себя в комедийных шоу и стал резидентом легендарного «Comedy Club».

Широкую популярность и всенародную любовь Попову принесла роль Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». Актер настолько органично вжился в роль непутевого толстого полицейского, что зрителям полюбился больше главного героя.

Долгое время на вопросы о лишнем весе Роман отвечал, что худеть не планирует. Он был искренне убежден, что лишние килограммы – это его харизма, которая помогает удачно эксплуатировать различные комедийные образы.





Несмотря на изменившуюся внешность, Роман Попов по-прежнему выглядит неплохо. Новые фото Ромы в сети удивили подписчиков. Оказалось, что Роман начал стремительно терять вес и сбросил уже порядка 40 кг.

Секрет похудения Роман не разглашает. Это вызвало новую бурю эмоций. Говорят, причиной резкого похудения стали проблемы со здоровьем, но сам актер эту информацию пока никак не комментировал.

Фото Игоря Мухича до и после похудения









В четверг, 5 декабря 2019 года, состоится премьера 5-го сезона сериала «Полицейский с Рублевки» от режиссера Ильи Куликова. Примечательно, что новая история об уже знакомых зрителям служителях правопорядка является приквелом ко второй части одноименного полного метра, который выйдет уже 12 декабря под слоганом «Не один. Не дома».

Действие 5-го сезона развернется в распахнувшей свои двери полицейской академии под руководством небезызвестного Владимира Яковлева (Сергей Бурунов). Будущее российской полиции сосредотачивается в руках полковника, которому, по слухам, давно хотят присвоить звание генерала.

Правда, для этого Володе и его команде предстоит раскрыть одно очень запутанное дело. Помогут им в этом бывшие сотрудники ОМВД «Барвиха Северное» Игорь Мухич (Роман Попов), Алиса Рыбкина (Рина Гришина) и трио непревзойденное Елисеев, Савельев, Котельников (Ростислав Гулбис, Александр Дерепко, Сергей Штатнов).

Отметим, что Романа Попова в следующем году можно будет увидеть на больших экранах в черной комедии «БУМЕРанг» режиссера Петра Буслова. О проекте стало известно в апреле этого года, когда Дмитрий Нагиев, который получил в новом проекте режиссера главную роль, сообщил о старте съемок.

Актер воплотил на экране богатого владельца фармацевтического бизнеса, привыкшего все контролировать, но волею судьбы оказавшегося связанным с безработным художником, который решил свести счёты с жизнью.