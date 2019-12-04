В Мозыре в ночном клубе девушка разбила бутылку о голову парня

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел 1 декабря в ночном клубе в Мозыре. У барной стойки стояла компания, в которой находилась 32-летняя девушка и ее знакомый. Проходящая мима пара задела молодых людей.

Между ними завязалась словесная перепалка, которая продолжалась несколько минут. В итоге 32-летняя девушка взяла пивную бутылку и разбила ее о голову своего обидчика, передает МВД.

Пострадавший обратился в милицию. По данному факту в отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье УК «Злостное хулиганство».