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В Мозыре в ночном клубе девушка разбила бутылку о голову парня

05.12.2019 20:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Мозыре в ночном клубе девушка разбила бутылку о голову парня
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел 1 декабря в ночном клубе в Мозыре. У барной стойки стояла компания, в которой находилась 32-летняя девушка и ее знакомый. Проходящая мима пара задела молодых людей.

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Между ними завязалась словесная перепалка, которая продолжалась несколько минут. В итоге 32-летняя девушка взяла пивную бутылку и разбила ее о голову своего обидчика, передает МВД.

Пострадавший обратился в милицию. По данному факту в отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье УК «Злостное хулиганство».

 
 
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