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Традиционный благотворительный любительский забег «СПАРТА-ТРЕЙЛ» пройдёт в Солигорске.

06.12.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


25 ноября 2019 16:19 1368

Традиционный благотворительный любительский забег «СПАРТА-ТРЕЙЛ» пройдёт в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев.

1 декабря 2019 года в 14.00 в Солигорске состоится благотворительный любительский забег по пересеченной местности «СПАРТА-ТРЕЙЛ».

Традиционный благотворительный любительский забег «СПАРТА-ТРЕЙЛ» пройдёт в Солигорске.

Дистанции: 2.5 км, 5 км, 10 км.

Регистрация: 13.00-13.45.

Место сбора: лесная поляна по ул. Набережной (около спасательной станции).

Всем участникам, предварительно зарегистрировавшимся и преодолевшим дистанцию, будут вручены именные номера и памятными медалями.

Стартовый взнос: 10 рублей.

Собранные средства будут переданы на реабилитацию и лечение подопечного Солигорского отделения ОО «БРО «Дети в беде».

Традиционный благотворительный любительский забег «СПАРТА-ТРЕЙЛ» пройдёт в Солигорске.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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25 ноября 2019 16:19 1368 Традиционный благотворительный любительский забег...
 
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