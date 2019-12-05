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Традиционный благотворительный любительский забег «СПАРТА-ТРЕЙЛ» пройдёт в Солигорске.
06.12.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
25 ноября 2019 16:19 1368
Традиционный благотворительный любительский забег «СПАРТА-ТРЕЙЛ» пройдёт в Солигорске.
1 декабря 2019 года в 14.00 в Солигорске состоится благотворительный любительский забег по пересеченной местности «СПАРТА-ТРЕЙЛ».
Дистанции: 2.5 км, 5 км, 10 км.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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25 ноября 2019 16:19 1368 Традиционный благотворительный любительский забег...
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