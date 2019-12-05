Традиционный благотворительный любительский забег «СПАРТА-ТРЕЙЛ» пройдёт в Солигорске.

1 декабря 2019 года в 14.00 в Солигорске состоится благотворительный любительский забег по пересеченной местности «СПАРТА-ТРЕЙЛ».

Дистанции: 2.5 км, 5 км, 10 км.



Регистрация: 13.00-13.45.



Место сбора: лесная поляна по ул. Набережной (около спасательной станции).



Всем участникам, предварительно зарегистрировавшимся и преодолевшим дистанцию, будут вручены именные номера и памятными медалями.



Стартовый взнос: 10 рублей.



Собранные средства будут переданы на реабилитацию и лечение подопечного Солигорского отделения ОО «БРО «Дети в беде».

