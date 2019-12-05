Белоруска попала в список лучших молодых бизнесменов Forbes

Источник материала: Новости Волковыска

Уроженка Беларуси 27-летняя Мария Дмитрук вошла в топ-30 молодых предпринимателей в сфере производства и индустрии («30 under 30 – 2020»). Информация об этом появилась на сайте журнала.

В 2018 году белоруска стала соучредителем компании Prodsmart. Данная компания предоставляет программное обеспечение, позволяющее управлять производством с помощью смартфона, тем самым помогает малым и средним предприятиям увеличивать свою скорость производства и эффективность с меньшими затратами.

Prodsmart уже привлек 5 миллионов долларов. По оценке специалистов, в 2020 году выручка компании составит 2,3 миллиона долларов.





Фото: личный архив Марии Дмитрук / Facebook

Известно, что Мария родилась в Минске и в подростковом возрасте переехала в Сан-Франциско, где и живет сейчас. Указано, что она окончила Гавайский Тихоокеанский университет (Hawaii Pacific University).