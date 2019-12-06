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Рассказываем про бесплатную, двухуровневую вместительную парковку почти в центре Бреста
07.12.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ну, ладно, с центром Бреста этом мы "перегнули палку", признаём. Но хотелось как-то по-особенному обратить внимание водителей на возможность оставить свой автомобиль в относительной безопасности. Да и один километр - не так уже и далеко от центра, если подумать.
Помните, мы вам
Она бесплатная. Удивительно, но в округе полно и других парковочных мест. Парковка не заполнена даже наполовину, в основном водители предпочитают нижний ярус, а верхний как правило пустует.
Вообще заманчивая идея, согласитесь? Вот бы в каждом дворе была такая возможность. А ещё если бы и зарядки для электромобилей были предусмотрены - вообще идеальный вариант.
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Ну, ладно, с центром Бреста этом мы "перегнули палку", признаём. Но хотелось как-то по-особенному обратить внимание водителей на возможность оставить свой...
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