Рассказываем про бесплатную, двухуровневую вместительную парковку почти в центре Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Ну, ладно, с центром Бреста этом мы "перегнули палку", признаём. Но хотелось как-то по-особенному обратить внимание водителей на возможность оставить свой автомобиль в относительной безопасности. Да и один километр - не так уже и далеко от центра, если подумать.





Помните, мы вам рассказывали об местах хранения велосипедов и колясок в новом микрорайоне , который строится на юго-западе Бреста? Так вот это примерно там же, только через дорогу напротив, во дворах, парковка примыкает непосредственно к "старой" Вульке.





Она бесплатная. Удивительно, но в округе полно и других парковочных мест. Парковка не заполнена даже наполовину, в основном водители предпочитают нижний ярус, а верхний как правило пустует.





Вообще заманчивая идея, согласитесь? Вот бы в каждом дворе была такая возможность. А ещё если бы и зарядки для электромобилей были предусмотрены - вообще идеальный вариант.