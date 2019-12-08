12, 20 декабря - приемы граждан врачами ЦРБ

Источник материала: Ивьевский край

12 декабря 2019 г. с 11.00 до 13.00 в здании Гераненской врачебной амбулатории врача общей практики состоится прием граждан, проживающих на территории Гераненского сельского совета, главным врачом учреждения здравоохранения "Ивьевская центральная районная больница" Иваном Сергеевичем Глазом.

Предварительная запись на прием будет проводиться 9.12.2019 с 09.00 до 13.00 по телефону 2-13-00.

20 декабря 2019 г. с 11.00 до 13.00 в здании Трабской врачебной амбулатории состоится прием граждан, проживающих на территории Трабского сельского совета, заместителем главного врача по медицинской части учреждения здравоохранения "Ивьевская центральная районная больница" Рышардом Арнольдовичем Дойлидо.

Предварительная запись на прием будет проводиться 16.12.2019 с 09.00 до 13.00 по телефону 2-13-00.