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В Беларуси расширены возможности для расчетов с помощью QR-кодов и мобильных приложений

09.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси расширены возможности для расчетов с помощью QR-кодов и мобильных приложений

В Беларуси расширены возможности для расчетов с помощью QR-кодов и мобильных приложений. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка от 29 ноября 2019 года №819/16, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

Документ принят, чтобы расширить возможности использования новых способов безналичных расчетов, создать дополнительные условия для внедрения в Беларуси программных касс, а также условия для выдачи покупателям наличных в кассах магазинов. Постановлением предусмотрено право для юрлиц и ИП обеспечивать, кроме платы банковской карточкой, другие способы расчетов, в том числе с использованием QR-кодов и мобильных приложений.

С учетом предложений бизнеса и чтобы создать дополнительные условия для внедрения программных касс, переносятся сроки подключения кассового оборудования ИП к системе контроля кассового оборудования. Так, увеличиваются до 13 месяцев сроки возможности использования кассового оборудования без установки средства контроля налоговых органов (СКНО) в случае заключения индивидуальными предпринимателями с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» договоров на установку, обслуживание, снятие СКНО.

В связи с тем что Нацбанк готовит изменения в законодательство, чтобы разрешить снимать наличные в кассах магазинов, для проведения таких операций в объектах торговли и оказания услуг прописан порядок использования кассового оборудования.

Внесены изменения для использования специальной компьютерной системы при приеме денег за дополнительные услуги авиакомпаний.

Постановлением №819/16 предусмотрена возможность использования «Белпочтой» специальной компьютерной системы для приема денег, в том числе при оказании услуг физическим и юридическим лицам с оснащением почтальонов мобильными устройствами для кассовых операций в режиме online.

https://www.belta.by/

 
 
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