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Сельский волонтер Таисия Неделько: «Чаще всего пожилые люди просят купить лекарства»

09.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Сельский волонтер Таисия Неделько: «Чаще всего пожилые люди просят купить лекарства»

Таисия Неделько живет в деревне Танежицы Слуцкого района. По собственному желанию и абсолютно безвозмездно помогает пожилым сельчанам, пишет МЛЫН.

Она смущается, когда ее называют волонтером, и искренне удивляется идее написать о ней статью. Говорит, деревенские всегда друг друга выручают. А уж старикам не помочь — совсем не по-людски!

— Наша Викторовна молодец, никогда никому в помощи не откажет. И лекарства пожилым привезет, и молока купит в магазине, и по хозяйству, если надо, поможет, — рассказывают пассажиры автобуса «Слуцк — Танежицы».

На добровольном попечении у Таисии Неделько более десяти пожилых односельчан. Помощь женщина им оказывает абсолютно разную: ходит в магазин за покупками, помогает сделать какую-нибудь работу по дому, ездит в город за справками, рецептами на лекарства. Даже приходилось подарки внукам выбирать.

Таисию Неделько в Танежицах знают все: и местные, и дачники. Ее красный скутер каждый день мелькает на сельских улицах. Она навещает пожилых людей — кому давление измерить, кому покупки передать. И с каждым словом перемолвится.

— Скутер мне сыновья на юбилей подарили, на велосипеде ездить стало тяжеловато. Быстро его освоила. Теперь три с лишним километра из одного конца деревни в другой за считанные минуты преодолеваю. Правда, с приходом зимы пришлось скутер в гараж отправить. Теперь по Танежицам пешком хожу, — смеется Таисия Викторовна.

Смущается, когда ее называют волонтером. Говорит, на деревне всегда люди друг другу помогали и поддерживали. Вот и она старается не нарушать добрую традицию.

Таисия Викторовна родом из Танежиц, всю жизнь здесь прожила. Работала бухгалтером в местном хозяйстве, в отделе кадров, в профсоюзе. Так что каждого сельчанина знает лично. Едет по деревне — люди приветствуют, останавливают.

— Кто-то попросит помочь в сельсовете вопрос решить, у кого-то хлеб закончился, а до магазина пешком далековато. Ну как тут откажешь? Стыдно и неправильно, не по-людски, — считает Таисия Викторовна. — Поначалу это были случайные просьбы, а теперь уже знаю, к кому из бабушек и дедушек надо заехать, в каком деле помочь. С огородами, например, не помогаю — их уже мало кто сажает, все продукты покупают в магазине. А вот торфобрикет разгружать приходилось. Но чаще всего пожилые люди просят лекарства купить. Раньше только в ФАПе приобретала таблетки, а потом узнала, что в слуцких аптеках по пенсионному удостоверению скидка 15%. Теперь, когда еду в город к детям, обязательно закупаюсь недорогими лекарствами для наших стариков, — отмечает Таисия Викторовна.

Сельский волонтер Таисия Неделько: «Чаще всего пожилые люди просят купить лекарства»

Вот как раз из последней поездки в Слуцк привезла мазь для 82-летней Людмилы Кернажицкой. Бабушка живет на другом конце деревни. Одеваемся теплее и отправляемся в путь. По дороге Таисия Викторовна смотрит, горит ли свет в окнах у ее подопечных:

— Бывает, не могу дозвониться до кого-нибудь из них — и сердце сразу не на месте. Собираюсь, иду проведывать: мало ли, плохо стало, пожилые ведь, у каждого свои проблемы со здоровьем. Даже их дети уже привыкли: если не могут дозвониться до родителей, набирают мой номер, просят, чтобы сходила и посмотрела, все ли в порядке.

В окнах аккуратного деревянного домика горит свет. Хозяйка Людмила Григорьевна Кернажицкая свою помощницу выходит встречать на крылечко.

— Что бы я без тебя делала! — благодарит за помощь бабушка. — У нас в деревне нет одиноких стариков: у всех есть дети, внуки приезжают по выходным, продукты привозят, по дому помогают. Но и в будние дни часто нужна помощь. И тут мы спокойны: Викторовна в беде не оставит. Многих стариков дети зовут в город, но мы ведь привыкли быть сами себе хозяевами. Хотя иногда туго бывает, тогда просим о помощи. Хорошо, что есть у кого.

Таисия Неделько еще и староста деревни, возглавляет сельскую первичку Слуцкой районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов. Держит большое хозяйство: 25 кур, 15 уток, есть своя небольшая пасека, в саду растут 117 плодовых деревьев и больше 200 ягодных кустов. Таисия Неделько всегда готова к встрече гостей: на этот случай у нее в холодильнике обязательно есть угощение — несколько креманок фирменного сметанно-ягодного желе, которое любят подруги, дети и внуки. И как только она все успевает!

— Секрет простой: позже всех ложусь спать и раньше всех встаю, — рассказывает Таисия Викторовна. — А работы никогда не боялась. Это у меня, наверное, семейное: и папа таким был, и брат такой же. Мне было 48 лет, когда погиб мой муж. Сначала очень растерялась: как быть дальше? Но потихоньку отогнала плохие мысли, взяла себя в руки и решила, что жизнь продолжается, нужно трудиться и жить достойно, по совести.

Провожая меня до автобуса, Таисия Неделько попросила: «Не хвалите меня сильно в своей статье». Обещание сдержала: пишу только про то, что видела собственными глазами и слышала от земляков Таисии Викторовны.


Екатерина Елисеева,
МЛЫН.BY

 
 
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Таисия Неделько живет в деревне Танежицы Слуцкого района. По собственному желанию и абсолютно безвозмездно помогает пожилым сельчанам. Она смущается, когда ее...
 
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