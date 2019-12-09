﻿ Девушка отправляла сообщения умершему отцу. Однажды она получила ответ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девушка отправляла сообщения умершему отцу. Однажды она получила ответ

10.12.2019 11:12 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Девушка отправляла электронные письма умершему отцу. В один из дней она получила ответ. 

Как рассказывает жительница Нью-Йорка на своей странице в Twitter, когда ей становится очень грустно, она отправляет сообщения своему отцу, который уже завершил свой жизненный путь. Девушка посылала письма на его рабочую почту, поскольку личной у него не было. 

Девушка отправляла сообщения умершему отцу. Однажды она получила ответ
Фото: twitter.com/RaxKingIsDead 

Так продолжалось некоторое время. В начале декабря американка вновь написала отцу и попросила совета. К своему удивлению, девушка получила ответ. 

«Привет, я уверен, что ты помнишь меня. Хочу сказать, что я никогда не читал эти сообщения, потому что сразу понятно, насколько они личные. Но я вижу, что их поток продолжается, и я также вижу, как сильно ты скучаешь по своему отцу», – начал отправитель. 

Ответивший на сообщение заверил, что отец любил девушку больше, чем кого-либо. Автор сообщения поделился своими воспоминаниями об американке и её папе, а затем добавил, что друзья её отца любили мужчину и его дочь так же сильно, как они любили друг друга. 

Девушка отправляла сообщения умершему отцу. Однажды она получила ответ
Фото: twitter.com/RaxKingIsDead 

Прочитав сообщение, девушка расплакалась. Пользователи соцсети подбадривали жительницу Нью-Йорка и говорили, что тоже похожим образом общаются со своими умершими родственниками или друзьями. 

Несколько месяцев назад мы рассказывали другую трогательную историю.

Отец попросил дочь записать аудиосообщение и довёл её до слёз – здесь подробности

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка отправляла электронные письма умершему отцу. В один из дней она получила ответ.  Как рассказывает жительница Нью-Йорка на своей странице в Twitter, когда ей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Объявлены номинанты на "Золотой глобус-2020"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика