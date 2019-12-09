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Девушка отправляла сообщения умершему отцу. Однажды она получила ответ
Источник материала: СТВ
Девушка отправляла электронные письма умершему отцу. В один из дней она получила ответ.
Как
Так продолжалось некоторое время. В начале декабря американка вновь написала отцу и попросила совета. К своему удивлению, девушка получила ответ.
«Привет, я уверен, что ты помнишь меня. Хочу сказать, что я никогда не читал эти сообщения, потому что сразу понятно, насколько они личные. Но я вижу, что их поток продолжается, и я также вижу, как сильно ты скучаешь по своему отцу», – начал отправитель.
Ответивший на сообщение заверил, что отец любил девушку больше, чем кого-либо. Автор сообщения поделился своими воспоминаниями об американке и её папе, а затем добавил, что друзья её отца любили мужчину и его дочь так же сильно, как они любили друг друга.
Прочитав сообщение, девушка расплакалась. Пользователи соцсети подбадривали жительницу Нью-Йорка и говорили, что тоже похожим образом общаются со своими умершими родственниками или друзьями.
Несколько месяцев назад мы рассказывали другую трогательную историю.
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Девушка отправляла электронные письма умершему отцу. В один из дней она получила ответ. Как рассказывает жительница Нью-Йорка на своей странице в Twitter, когда ей...
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