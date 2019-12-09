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В Минске найден пропавший двумя днями ранее подросток

10.12.2019 12:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Найден разыскивавшийся в Минске подросток, который ушёл из дома 8 декабря. 

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в отношении 14-летнего мальчика не совершались противоправные действия. Жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает. 

Ранее стало известно, что Николай Скурат пропал в белорусской столице.

Отмечалось, что мальчик уже уходил из дома – подробнее здесь

Люди в материале: Николай Скурат
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Найден разыскивавшийся в Минске подросток, который ушёл из дома 8 декабря.  Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в отношении 14-летнего мальчика не...
 
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