В Минске найден пропавший двумя днями ранее подросток

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Найден разыскивавшийся в Минске подросток, который ушёл из дома 8 декабря.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в отношении 14-летнего мальчика не совершались противоправные действия. Жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что Николай Скурат пропал в белорусской столице.