|
В Минске найден пропавший двумя днями ранее подросток
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Найден разыскивавшийся в Минске подросток, который ушёл из дома 8 декабря.
Как
Ранее стало известно, что Николай Скурат пропал в белорусской столице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Найден разыскивавшийся в Минске подросток, который ушёл из дома 8 декабря. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в отношении 14-летнего мальчика не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)