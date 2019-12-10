По всей стране скоро заработают елочные базары. Где будут самые высокие цены, а где - самые низкие

Источник материала: Tut.by

Первые елочные базары в стране заработают уже 20 декабря. В Министерстве лесного хозяйства говорят, что стоимость новогодних деревьев по областям будет отличаться. FINANCE.TUT.BY узнал, где будут продавать самые дешевые елки и почему в Минске в этом году их придется поискать.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По всей стране в этом году заработает больше 1,1 тысячи елочных базаров. Стоимость натуральных елей, по прогнозам начальника управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Михаила Жигало, будет зависеть от высоты дерева и будет стартовать от 5,83 рубля.

По нашим наблюдениям, самые дешевые елки продают лесхозы. Как рассказали в Минлесхозе, цена на новогодние елки зависит от многих факторов, в том числе породы дерева, логистических затрат. Поэтому по регионам страны они могут отличаться. Самые дешевые елки будут продавать на елочных базарах лесхозов Брестской области, а самые дорогие — в Минской. В Минлесхозе также добавили, что в этом году в Минске будет всего два места, где можно будет купить елки от лесхозов.

— Из-за изменившихся условий в столице торговать будут фактически одни частники (а у частников елки дороже. — Прим. авт.), — пояснили в пресс-службе Минлесхоза. — Зато лесхозы будут торговать в пристоличье, к примеру в Сенице, Мачулищах и других населенных пунктах.

Напомним, в Минске в этом году впервые состоялся аукцион, на котором разыграли около 80 площадок для елочных базаров. Победители смогут 3 года на этих площадках торговать елками. Елочные базары будут работать с 22 по 31 декабря.

Естественно, места с аукциона давались не бесплатно. Однако чиновники заверили, что на стоимости лесных красавиц это не отразится.

— Однозначно сказать, повлияет ли стоимость площадки на стоимость елей, которые будут там продаваться, сложно. Предприниматели, получившие право аренды таких площадок, заключают договоры с лесхозами. У лесхозов тоже цены разные. Как договорятся, так и будут продавать. Скорее всего, какого-то резкого роста цен ожидать не стоит, — сказал начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Алексей Романов.

В прошлом году, по словам Алексея Романова, самые дорогие ели стоили по 35 рублей. Самые популярные были по высоте от 1 до 2 метров, и их продавали по ценам до 21 рубля. По нашим данным, елки продавали и по 80 рублей.

Купить новогоднюю красавицу можно будет не только на елочном базаре, но и в лесничествах. Там они будут дешевле на 1−3 рубля.

Некоторые могут подумать, что самые дешевые елки в лесу, они вообще бесплатные. Но не стоит забывать, что в предновогодние дни лесная охрана особенно бдительна. Кроме того, в лесах сейчас установлено довольно много фотоловушек, попадание в объектив которых чревато немалым штрафом. За незаконную рубку деревьев можно заплатить от 5 до 50 базовых величин (от 127,5 до 1275 рублей). Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц законом предусмотрено и более строгое наказание.

Штраф можно получить, даже если купить елку в положенном месте, но перевозить ее без специальной квитанции.