ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По всей стране скоро заработают елочные базары. Где будут самые высокие цены, а где - самые низкие

10.12.2019 20:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Первые елочные базары в стране заработают уже 20 декабря. В Министерстве лесного хозяйства говорят, что стоимость новогодних деревьев по областям будет отличаться. FINANCE.TUT.BY узнал, где будут продавать самые дешевые елки и почему в Минске в этом году их придется поискать.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По всей стране в этом году заработает больше 1,1 тысячи елочных базаров. Стоимость натуральных елей, по прогнозам начальника управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Михаила Жигало, будет зависеть от высоты дерева и будет стартовать от 5,83 рубля.

По нашим наблюдениям, самые дешевые елки продают лесхозы. Как рассказали в Минлесхозе, цена на новогодние елки зависит от многих факторов, в том числе породы дерева, логистических затрат. Поэтому по регионам страны они могут отличаться. Самые дешевые елки будут продавать на елочных базарах лесхозов Брестской области, а самые дорогие — в Минской. В Минлесхозе также добавили, что в этом году в Минске будет всего два места, где можно будет купить елки от лесхозов.

— Из-за изменившихся условий в столице торговать будут фактически одни частники (а у частников елки дороже. — Прим. авт.), — пояснили в пресс-службе Минлесхоза. — Зато лесхозы будут торговать в пристоличье, к примеру в Сенице, Мачулищах и других населенных пунктах.

 

Напомним, в Минске в этом году впервые состоялся аукцион, на котором разыграли около 80 площадок для елочных базаров. Победители смогут 3 года на этих площадках торговать елками. Елочные базары будут работать с 22 по 31 декабря.

Естественно, места с аукциона давались не бесплатно. Однако чиновники заверили, что на стоимости лесных красавиц это не отразится.

— Однозначно сказать, повлияет ли стоимость площадки на стоимость елей, которые будут там продаваться, сложно. Предприниматели, получившие право аренды таких площадок, заключают договоры с лесхозами. У лесхозов тоже цены разные. Как договорятся, так и будут продавать. Скорее всего, какого-то резкого роста цен ожидать не стоит, — сказал начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Алексей Романов.

В прошлом году, по словам Алексея Романова, самые дорогие ели стоили по 35 рублей. Самые популярные были по высоте от 1 до 2 метров, и их продавали по ценам до 21 рубля. По нашим данным, елки продавали и по 80 рублей.

 

Купить новогоднюю красавицу можно будет не только на елочном базаре, но и в лесничествах. Там они будут дешевле на 1−3 рубля.

Некоторые могут подумать, что самые дешевые елки в лесу, они вообще бесплатные. Но не стоит забывать, что в предновогодние дни лесная охрана особенно бдительна. Кроме того, в лесах сейчас установлено довольно много фотоловушек, попадание в объектив которых чревато немалым штрафом. За незаконную рубку деревьев можно заплатить от 5 до 50 базовых величин (от 127,5 до 1275 рублей). Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц законом предусмотрено и более строгое наказание.

Штраф можно получить, даже если купить елку в положенном месте, но перевозить ее без специальной квитанции.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство лесного хозяйства рассказало, где покупать праздничные деревья по самым низким ценам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко назвал Лужкова истинным другом Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Единство
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика