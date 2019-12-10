Фестиваль «Зажги свою звезду» в десятый раз собрал в стенах городского Дома культуры талантливых людей с ограниченными возможностями. Подробнее читайте на страницах «КС».
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Фестиваль детей и молодежи с инвалидностью «Зажги свою звезду» прошел в ГДК
11.12.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
Фестиваль «Зажги свою звезду» в десятый раз собрал в стенах городского Дома культуры талантливых людей с ограниченными возможностями. Подробнее читайте на страницах «КС».
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Фестиваль «Зажги свою звезду» в десятый раз собрал в стенах городского Дома культуры талантливых людей с ограниченными возможностями. Подробнее читайте на...
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