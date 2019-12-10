Грибы на кофейной гуще, вороны-дворники и школа волшебства в Шишево

Источник материала: Горецкий вестник

Районный этап молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» прошел в горецком бизнес-инкубаторе . Участники представили экспертам пять проектов, среди которых — детский лагерь за три миллиона долларов, гидропонная установка и вороны, собирающие окурки.









































Ученицы средней школы №2 предложили создать большой детский лагерь Хогвартс, как в «Гарри Поттере». Для этого им нужно три миллиона долларов. На вопрос экспертов, как они рассчитывали окупаемость проекта, школьницы ответили, что не занимались такими сложными вычислениями. Зампредседателя райисполкома предложила опробовать идею Хогвартса на базе лагеря «Купалинка» в Шишево.













Проект «100 идей для Беларуси» — базовый стартап для развития национального движения молодых белорусских ученых, изобретателей и рационализаторов. Идеи оценивают представители власти, руководители предприятий, организаций, Совета молодых ученых Национальной академии наук, банковского сектора, инвесторы. Финал проекта пройдет в феврале 2020 года







Савской учебно-педагогический комплекс предложил создать Зеленый Сад на своей территории. На специально выбранном пустыре высажены первые саженцы фруктовых деревьев. Конкурсанты планируют в будущем зарабатывать на продаже яблок. В саду школьники смогут проводить свободное время — нужны скамейки, забор, песок и другие стройматериалы. Конкурсанты посчитали, что на все это потребуется примерно 50 тысяч долларов.







Ученики гимназии №1 предлагают выращивать грибы на кофейной гуще. Они уже провели такой эксперимент — и все получилось. Гуща, которую выбрасывают в мусорку, – это клетчатка, лигнин и другие полисахариды, которые вполне пригодятся для грибов. Гимназисты рассказали, что смогли вырастить на гуще даже салат с редисом.













«Витамины круглый год» — это проект средней школы №4. Ученики аграрного класса предлагают бороться с авитаминозом при помощи гидропоники. Школьники продемонстрировали самодельную установку, в которой можно проращивать зерно для получения свежей зелени.













Научить подбирать горецких ворон окурки хотят конкурсанты из гимназии. Ребята взяли за основу своего проекта голландский стартап Crowbar. Идея заключается в том, чтобы обучить самых умных птиц обменивать окурки на еду через специальные open-source кормушки. Ворона бросает окурок в устройство, камера распознаёт окурок и выдаёт кусочек еды в качестве вознаграждения.



















Для участия в областном этапе конкурса жюри одобрило сразу три идеи — про ворон-волонтеров, грибы на кофейной гуще и гидропонные установки.































Фото Михаила Левцова