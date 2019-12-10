ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Грибы на кофейной гуще, вороны-дворники и школа волшебства в Шишево

11.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

Районный этап молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» прошел в горецком бизнес-инкубаторе. Участники представили экспертам пять проектов, среди которых — детский лагерь за три миллиона долларов, гидропонная установка и вороны, собирающие окурки.

Грибы на кофейной гуще, вороны-дворники и школа волшебства в Шишево

 

Грибы на кофейной гуще, вороны-дворники и школа волшебства в Шишево
Экспертный совет оценивал перспективность каждого проекта

 

Грибы на кофейной гуще, вороны-дворники и школа волшебства в Шишево
Конкурсантов поприветствовала зампредседателя райисполкома Лариса Кривицкая: «Проект «100 идей для Беларуси» — это не про то, как заработать деньги»

 

Грибы на кофейной гуще, вороны-дворники и школа волшебства в Шишево

 

Грибы на кофейной гуще, вороны-дворники и школа волшебства в Шишево

 

Грибы на кофейной гуще, вороны-дворники и школа волшебства в Шишево

 

Ученицы средней школы №2 предложили создать большой детский лагерь Хогвартс, как в «Гарри Поттере». Для этого им нужно три миллиона долларов. На вопрос экспертов, как они рассчитывали окупаемость проекта, школьницы ответили, что не занимались такими сложными вычислениями. Зампредседателя райисполкома предложила опробовать идею Хогвартса на базе лагеря «Купалинка» в Шишево.

 

Грибы на кофейной гуще, вороны-дворники и школа волшебства в Шишево
Финансовая сторона вопроса не сильно заботит авторов проекта о школе волшебства.

 

Грибы на кофейной гуще, вороны-дворники и школа волшебства в Шишево

 

Проект «100 идей для Беларуси» —  базовый стартап для развития национального движения молодых белорусских ученых, изобретателей и рационализаторов. Идеи оценивают представители власти, руководители предприятий, организаций, Совета молодых ученых Национальной академии наук, банковского сектора, инвесторы. Финал проекта пройдет в феврале 2020 года

 

 

Грибы на кофейной гуще, вороны-дворники и школа волшебства в Шишево

 

Савской учебно-педагогический комплекс предложил создать Зеленый Сад на своей территории. На специально выбранном пустыре высажены первые саженцы фруктовых деревьев. Конкурсанты планируют в будущем зарабатывать на продаже яблок. В саду школьники смогут проводить свободное время — нужны скамейки, забор, песок и другие стройматериалы. Конкурсанты посчитали, что на все это потребуется примерно 50 тысяч долларов.

 

Грибы на кофейной гуще, вороны-дворники и школа волшебства в Шишево
Савской УПК ДС-СШ и проект «Зеленый сад»

 

Ученики гимназии №1 предлагают выращивать грибы на кофейной гуще. Они уже провели такой эксперимент — и все получилось. Гуща, которую выбрасывают  в мусорку, – это клетчатка, лигнин и другие полисахариды, которые вполне пригодятся для грибов. Гимназисты рассказали, что смогли вырастить на гуще даже салат с редисом.

 

Грибы на кофейной гуще, вороны-дворники и школа волшебства в Шишево
Кофейная гуща — это ценный органический ресурс, которому можно дать вторую жизнь. В этом уверены горецкие гимназисты.

 

Грибы на кофейной гуще, вороны-дворники и школа волшебства в Шишево

 

«Витамины круглый год» — это проект средней школы №4. Ученики аграрного класса предлагают бороться с авитаминозом при помощи гидропоники. Школьники продемонстрировали самодельную установку, в которой можно проращивать зерно для получения свежей зелени.

 

Грибы на кофейной гуще, вороны-дворники и школа волшебства в Шишево
В такой установке зерно прорастает в течение суток, рассказали школьники.

 

Грибы на кофейной гуще, вороны-дворники и школа волшебства в Шишево

 

Научить подбирать горецких ворон окурки хотят конкурсанты из гимназии. Ребята взяли за основу своего проекта голландский стартап Crowbar. Идея заключается в том, чтобы обучить самых умных птиц обменивать окурки на еду через специальные open-source кормушки. Ворона бросает окурок в устройство, камера распознаёт окурок и выдаёт кусочек еды в качестве вознаграждения.

 

Грибы на кофейной гуще, вороны-дворники и школа волшебства в Шишево
Вороны постоянно шныряют по окрестностям. Почему бы не научить их приносить пользу?

 

Грибы на кофейной гуще, вороны-дворники и школа волшебства в Шишево
По мнению горецких борцов за чистоту улиц,  хватит того, чтобы добывать еду таким способом научилась одна птица. А потом этот навык будет распространяться среди них в геометрической прогрессии.

 

Грибы на кофейной гуще, вороны-дворники и школа волшебства в Шишево

 

Для участия в областном этапе конкурса жюри одобрило сразу три идеи — про ворон-волонтеров, грибы на кофейной гуще и гидропонные установки.

 

Грибы на кофейной гуще, вороны-дворники и школа волшебства в Шишево

 

Грибы на кофейной гуще, вороны-дворники и школа волшебства в Шишево

 

Грибы на кофейной гуще, вороны-дворники и школа волшебства в Шишево

 

Грибы на кофейной гуще, вороны-дворники и школа волшебства в Шишево

 

Грибы на кофейной гуще, вороны-дворники и школа волшебства в Шишево

 

Фото Михаила Левцова


 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Районный этап молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» прошел в горецком бизнес-инкубаторе. Участники представили экспертам пять проектов, среди которых —...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что бы я сделал для безопасности дорожного движения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика