На сколько подорожает проезд в общественном транспорте Могилевской области

Источник материала: Горецкий вестник

В Могилевской области подорожает проезд в общественном транспорте. В городских автобусах и троллейбусах — на 5 копеек, в пригородных автобусах — на 1 копейку за км. Подорожание ожидается не ранее 20 декабря.







Решение о точной дате увеличения стоимости проезда еще не принято. Цены уже подняли в Брестской области, на Витебщине и Гродненщине.

К 2020 году уровень возмещения населением затрат городским автомобильным транспортом планируют поднять до отметки не менее 80%, в том числе в областях — не менее 90% и Минске — не менее 70%, а пригородным автомобильным транспортом — не менее 65%.