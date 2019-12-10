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На сколько подорожает проезд в общественном транспорте Могилевской области
11.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В Могилевской области
Решение о точной дате увеличения стоимости проезда еще не принято. Цены уже подняли в Брестской области, на Витебщине и Гродненщине.
К 2020 году уровень возмещения населением затрат городским автомобильным транспортом планируют поднять до отметки не менее 80%, в том числе в областях — не менее 90% и Минске — не менее 70%, а пригородным автомобильным транспортом — не менее 65%.
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В Могилевской области подорожает проезд в общественном транспорте. В городских автобусах и троллейбусах — на 5 копеек, в пригородных автобусах — на 1 копейку за...
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