766 человек экстренно эвакуировали из школы в Белоозерске

Все произошло утром в четверг в четырехэтажном здании средней школы №3 Белоозерска на улице Мира.





В 10:28 замдиректора учебного заведения сообщила о задымлении в МЧС, спасатели сразу же выехали на место ЧП.





Спасатели прибыли в школу и обнаружили, что небольшое задымление произошло на первом этаже здания рядом с электрощитовой. В этот момент сотрудники школы уже эвакуировали детей.





По предварительной информации, задымление возникло из-за тления электропроводки в электрощитовой без последующего горения, тушение не производилось.





Здание школы временно отключили от трансформаторной подстанции.





Были эвакуированы 766 человек, среди них – 725 учеников и 41 преподаватель.





Обошлось без пострадавших.











