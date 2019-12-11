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766 человек экстренно эвакуировали из школы в Белоозерске

12.12.2019 14:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 750 учеников и учителей экстренно эвакуировали из школы в Белоозерске из-за задымления.

Все произошло утром в четверг в четырехэтажном здании средней школы №3 Белоозерска на улице Мира. 

В 10:28 замдиректора учебного заведения сообщила о задымлении в МЧС, спасатели сразу же выехали на место ЧП.

Спасатели прибыли в школу и обнаружили, что небольшое задымление произошло на первом этаже здания рядом с электрощитовой. В этот момент сотрудники школы уже эвакуировали детей.

По предварительной информации, задымление возникло из-за тления электропроводки в электрощитовой без последующего горения, тушение не производилось.

Здание школы временно отключили от трансформаторной подстанции. 

Были эвакуированы 766 человек, среди них – 725 учеников и 41 преподаватель. 

Обошлось без пострадавших.
 
 
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Более 750 учеников и учителей экстренно эвакуировали из школы в Белоозерске из-за задымления.
 
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