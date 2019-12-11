Как вырастут штрафы для водителей? Как изменятся некоторые пошлины и штрафы

Развод подорожает до 108 рублей, езда без техосмотра — до 54.

посмотрел , как в таком случае изменятся привязанные к ней пошлины, налоги и штрафы. Предполагается, что она составит 27 рублей (сейчас — 25,5 рубля). FINANCE.TUT.BY, как в таком случае изменятся привязанные к ней пошлины, налоги и штрафы.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как подорожают браки, разводы и замена паспорта

Пособие по безработице в Беларуси не может превышать две базовые величины. Соответственно, с нового года максимальное пособие по безработице составит 54 рубля (сейчас — 51 рубль).





Изменится и ремесленный сбор: он будет равен 27 рублям (сейчас — 25,5 рубля). Регистрация ИП составит 13,5 рубля (сейчас — 12,75 рублей).





Пошлина за выдачу нового паспорта составит 27 рублей (сейчас — 25,5 рубля), за ускоренную выдачу — еще 27 рублей (сейчас — 25,5 рубля). Регистрация брака со следующего года тоже подорожает до 27 рублей (сейчас — 25,5 рубля). Еще дороже обойдется развод: первый раз — до 108 рублей (сейчас — до 102 рублей), второй и последующие — до 216 рублей (сейчас — 204 рубля), по решению суда — до 54 рублей (сейчас — до 51 рубля), .

Как изменятся штрафы для курильщиков, безбилетников и любителей ремонта по вечерам

Штраф за безбилетный проезд в городском транспорте с 1 января составит от 13,5 до 27 рублей (сейчас — от 12,75 до 25,5 рубля), в пригородном транспорте — 18,9 рубля (сейчас — 17,85 рубля), в междугороднем — 27 рублей (сейчас — 25,5 рубля).





Штраф за шум и вибрацию с 23 до 7 часов с нового года может составить до 810 рублей (сейчас — до 765 рублей). За самовольную перепланировку без изменения несущих конструкций смогут оштрафовать на сумму до 810 рублей (сейчас — до 765 рублей), с изменением несущих конструкций — от 810 до 1350 рублей (сейчас — от 765 до 1275 рублей).





За нецензурную брань с нового года будут штрафовать на сумму от 54 до 810 рублей (сейчас — от 51 до 765 рублей), за курение в запрещенных местах — до 108 рублей (сейчас — до 102 рублей), за курение во вспомогательных помещениях многоквартирных домов — до 810 рублей (сейчас — до 765 рублей).





Распитие алкоголя или пива в общественных местах в следующем году может обойтись в сумму до 216 рублей (сейчас — до 204 рублей). А появление на работе в состоянии опьянения будет стоить от 27 до 270 рублей (сейчас — от 25,5 до 255 рублей).





Штраф за выбрасывание мусора из окна машины увеличится до суммы от 27 до 54 рублей (сейчас — от 25,5 до 51 рубля).

Как вырастут штрафы для водителей

Вместе с базовой величиной многое изменится для водителей: к этому показателю привязаны многие автомобильные штрафы. Так, с нового года штраф за вождение без техосмотра может составить до 54 рублей (сейчас — до 51 рубля), за вождение в нетрезвом виде — от 405 до 945 рублей (сейчас — от 382,5 до 892,5 рубля).





Вырастут штрафы и за превышение скорости. При превышении от 10 до 20 км/ч штраф с нового года составит до 27 рублей (сейчас — до 25,5 рубля), от 20 до 30 км/ч — до 81 рубля (сейчас — до 76,5 рубля), более 30 км/ч — до 270 рублей (сейчас — до 255 рублей).





Если превышение зафиксировано автоматической камерой, то за превышение от 10 до 20 км/ч штраф составит до 13,5 рубля (сейчас — 12,25 рубля), от 20 до 30 км/ч — до 54 рублей (сейчас — до 51 рубля), от 30 до 40 км/ч — до 108 рублей (сейчас — до 102 рублей), свыше 40 км/ч — до 162 рублей (сейчас — до 153 рублей).





За неправильную парковку нужно будет заплатить штраф до 27 рублей (сейчас — до 25,5 рубля).



