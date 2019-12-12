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Из Минска в Москву можно будет доехать за 6 часов

13.12.2019 10:25 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Скоростной поезд между Минском и Москвой планируется запустить в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба БелЖД со ссылкой на начальника ведомства Владимира Морозова.

По его словам, уже создана рабочая группа, которая включает специалистов из российского и белорусского железнодорожных предприятий.

Морозов сообщил, что проработка вопроса о запуске дневного скоростного поезда между столицами двух стран уже ведется. Задача состоит в том, «чтобы за 6 часов днем в комфортабельных условиях пассажиры могли совершить поездку».

 
 
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Скоростной поезд между Минском и Москвой планируется запустить в 2020 году.
 
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