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Из Минска в Москву можно будет доехать за 6 часов
Источник материала: БДГ
Скоростной поезд между Минском и Москвой планируется запустить в 2020 году.
Об этом
По его словам, уже создана рабочая группа, которая включает специалистов из российского и белорусского железнодорожных предприятий.
Морозов сообщил, что проработка вопроса о запуске дневного скоростного поезда между столицами двух стран уже ведется. Задача состоит в том, «чтобы за 6 часов днем в комфортабельных условиях пассажиры могли совершить поездку».
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Скоростной поезд между Минском и Москвой планируется запустить в 2020 году.
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